В частности, кулинары рекомендуют для приготовления яичницы использовать сливочное масло вместо растительного.

Пять известных и профессиональных шеф-поваров дали свои лучшие советы, благодаря которым яичница-болтунья получится идеально пышной за считанные минуты, пишет eatingwell.com.

Среди опрошенных кулинаров - лауреат премии Джеймса Бирда Энн Кватрано из Bacchanalia, шеф-повар Ritz-Carlton Dallas, Las Colinas Алекс Мобсби, шеф-повар Hartley Kitchen & Cocktails Марк Альба, старший директор по кулинарным инновациям в популярной сети бранчей Snooze AM Eatery Кайл Менденхолл, а также шеф-повар The Select в Сэнди-Спрингс Реми Грейнджер.

Как вкусно приготовить яичницу - советы

"Распространенная ошибка, которая приводит к плотной, менее воздушной яичнице-болтунье, заключается в том, что желток и белок недостаточно смешаны перед приготовлением. Они готовятся совершенно по-разному и будут иметь разную текстуру, поэтому важно убедиться, что они хорошо перемешаны, прежде чем выливать их на сковороду", - предупредил Менденхолл.

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При этом отмечается, что не менее важными для приготовления яичницы-болтуньи ресторанного качества являются слабый огонь и сковорода с антипригарным покрытием.

По словам повара Марка Альбы, кроме того, необходимо учитывать соотношение яиц и размера сковороды:

"Для двух-четырех яиц лучше использовать сковороду диаметром 8 дюймов, а не 10-12 дюймов, и позволить более толстому слою сырого яйца готовиться медленнее".

Также повара порекомендовали использовать для приготовления сливочное масло вместо растительного, это добавит яйцам насыщенности. А пушистую текстуру яичнице, по их словам, обеспечит постоянное взбивание массы на сковороде.

Добавлять щепотку соли и перца нужно, пока блюдо еще готовится, советуют кулинары. Для более жидкой яичницы можно заранее добавить масло или сливки, но только не воду.

"Со слабым огнем, большим количеством масла и хорошо взбитыми яйцами, приправленными в конце, каждый может приготовить идеальную яичницу-болтунью", - отметил Кватрано.

Напомним, ранее известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился рецептом лучшей яичницы.

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