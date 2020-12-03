Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов, которые во время заседания устроили фотосессию с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, что было показано в эфире телеканала "Рада", передает Obozrevatel.
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Сфотографироваться с Криклием захотели депутаты от «Слуги народа» Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков и другие.
"Давайте оставим фотозону и пойдем работать! Министра Криклия это тоже касается", - предложил Разумков.
Также спикер пожелал министру "хорошего дня, удачи и новых свершений".
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