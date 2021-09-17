Журналист при этом отметил, что сам Данилов из Луганска.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что напрягается, когда слышит русскую речь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам сегодняшнего заседания Рады.

Один из журналистов задал вопрос о решении выделить на заседания СНБО в следующем году более 300 млн грн, однако сделал это на русском языке.

"Учитывая, что это совещательный орган, куда пойдут эти деньги?"- Спросил журналист на русском.

Данилов попросил уточнить вопрос.

"Давайте еще раз уточните, а то я не совсем понял вопрос. Вы по-русски разговариваете, еще раз давайте", - сказал секретарь СНБО.

После этого журналист извинился: "Мне на украинский перейти?".

Секретарь СНБО ответил: "Ну я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский. Уж так сложилось".

При этом журналист со своей стороны добавил, что Данилов из Луганска, а значит, "должен понимать".

"Слушайте, если я из Луганска, так что, вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Это придумали себе, скажем так, чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове", - отметил Данилов.

Тогда журналист повторил свой вопрос о финансировании СНБО на украинском языке.

Читайте такжеВ Одессе чиновник забыл украинский язык и "завис" во время выступления (видео)"Я вам докладываю, уважаемые друзья, что бюджет аппарата СНБО не увеличился ни на копейку. Он как был в прошлом году 250 миллионов, так и остался. Деньги, о которых вы говорите, дополнительные, это было выделено целенаправленно, мы ведем сейчас программу Центра противодействия дезинформации. С учетом того, что этот Центр приписали к аппарату СНБО, именно эти дополнительные деньги будут идти именно на этот Центр", - ответил Алексей Данилов.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

Ранее Алексей Данилов предложил Украине отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также попытался и сам перейти на латиницу, но "прокололся".

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Авторы: Виталий Саенко, Катерина Комолова