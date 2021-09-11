Также, по его мнению, надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - подчеркнул Данилов.

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Также, по его мнению, надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Алексей Данилов заявил, что считает, что страны-партнеры Украины по "Крымской платформе" должны перейти к активным действиям в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.

"Мне очень приятно и я был очень впечатлен, когда такое количество партнеров поддержало "Крымскую платформу", но после этого должны быть действия", - сказал он.

Автор: Екатерина Гирнык