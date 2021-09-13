Секретарь СНБО латиницей с ошибками написал три слова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался первым из властей нашей страны перейти на латиницу и "прокололся".

Чиновник на своей странице в Facebook прокомментировал интервью для "Радио Свобода" на украинском языке и одно предложение написал латиницей, а не привычной для украинцев кириллицей.

В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки.

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"…", – написал Данилов.

Согласно одобренной транслитерации украинского алфавита латиницей, слово "прочитав" латиницей нужно писать без каких-либо знаков, – просто "prochytav".

Данилов также неправильно написал на латинице слова "хто" и "послухав". Вместо латинской "x" необходимо было использовать сочетание букв "kh".

Ранее Алексей Данилов говорил, что Украине нужно избавляться от кириллицы и переходить на латиницу.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сказал, что заявление Данилова о латинице является необоснованным разговором, а не инициативой.

Напомним, еще в конце марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждать вопрос возможного использования латиницы наравне с кириллицей. Климкин подчеркивал, что нужно работать на то, что объединяет страну.

Историк Владимир Вятрович, который занимал пост директора Украинского института национальной памяти, отмечал, что сторонники перехода на латиницу считают отказ от кириллицы "отступлением" украинцев от РФ и приближением к Европе, однако на самом деле такое нововведение может усилить русификацию.

Отношения Украины и России испортились после того, как Москва пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на Донбасс. После агрессии Киев начал активно двигаться в сторону Запада. Кроме того, украинские власти начали защищать украинский язык.

Автор: Екатерина Присяжнюк