Пропагандисты придумали историю о том, как оккупант подбивает "натовский танк".

Рашистские паблики ликуют, публикуя фото якобы российского оккупанта, который целится в танк Leopard 2. Но все это оказалось лишь фотошопом.

Оккупанты утверждают, что их солдат с позывным "Шустрый" из РПГ-7 целится в танк Leopard 2 под Угледаром Донецкой области. Но есть несколько существенных нюансов.

Во-первых, погода на Донбассе совсем не соответствует показанной на фотографии, на последней уже видны зеленые листья. А если пробить фото в гугле, и вовсе окажется, что шеврон ливанского военного заменили в фотошопе на флаг РФ. Да и целится солдат не в Leopard 2, а, скорее всего, в израильский танк Merkavа.

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Фейк россиян о подбитом танке Leopard в Бахмуте

Ранее россияне громко заявили, что захватили танк Leopard вместе с "польскими наемниками". Но в этой истории есть нюанс. Фото якобы подбитого танка 1 марта в Бахмуте Донецкой области - ничто иное, как обычный фотошоп. Реальный снимок этого танка в сети "всплыл" еще в далеком 2006 году.

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