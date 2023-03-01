Оккупанты даже показали фотографию с"захваченным танком".

Оккупанты уже не раз позорились заявлениями об уничтожении и повреждении переданной ВСУ западной техники. На этот раз они громко заявили, что захватили танк Leopard вместе с "польскими наемниками". Но в этой истории есть нюанс.

Фото якобы подбитого танка 1 марта в Бахмуте Донецкой области - ничто иное, как обычный фотошоп. Реальный снимок этого танка в сети "всплыл" еще в далеком 2006 году.

В 2014 году эта фотография вообще очень активно тиражировалась российскими пабликами с описаниями вроде: "Немецкие танки боятся грязи".

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На эту историю с псевдоподбитьем танка Leopard обратил внимание журналист Сергей Ауслендер в своем Телеграмм-канале.

"На одном фото - "захваченный умелым маневром" "Леопард" с торчащим из него аквафрешем, на другом – оригинал снимка пятилетней давности – с немецкого полигона. Совсем не умеют поиском пользоваться, дебилы", – прокомментировал журналист.

Информацию о "захвате" танка "Леопард" начал распространять так называемый заместитель секретаря Донецкого отделения "Единой России" Алексей Муратов.

Как путинистка "уничтожила" танк Leopard

Российская бабушка - лидер кринж-общества "Отряды Путина" - рассмешила роликом, в котором "уничтожает" первый Leopard. На кадрах бумажный танк якобы движется на пенсионерку с подачи "руки Вашингтона". В финале ролика россиянка эпично наступает на бумажное изделие и кричит: "Капут".

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