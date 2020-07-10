Массовый танец роботов Boston Dynamics во время матча попал на видео

Робопсы Spot от Boston Dynamics и роботы Pepper от Softbank Robotics выступили перед пустыми трибунами во время перерыва.

На бейсбольном стадионе Paypal Dome в Японии роботы Boston Dynamics выступили в качестве черлидеров во время матча.

Видео танца появилось в YouTube.

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Робопсы Spot от Boston Dynamics и роботы Pepper от Softbank Robotics выступили перед пустыми трибунами во время перерыва, поддержав таким образом бейсбольную команду Hawks. Инициаторами техно-танца выступили организаторы состязания.

Отметим, что один робот Spot стоит 75 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, робот-собака Spot, созданный компанией Boston Dynamics научился пасти овец. К этому приложила руку новозеландская компания Rocos, которая и обнародовала видео, где показала новые возможности робопса.

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