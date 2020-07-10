Массовый танец роботов Boston Dynamics во время матча попал на видео
17:01, 10 июля 2020Курьёзы
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Робопсы Spot от Boston Dynamics и роботы Pepper от Softbank Robotics выступили перед пустыми трибунами во время перерыва.
Один робот Spot стоит 75 тысяч долларов / скриншот из видео
На бейсбольном стадионе Paypal Dome в Японии роботы Boston Dynamics выступили в качестве черлидеров во время матча.
Видео танца появилось в YouTube.
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Робопсы Spot от Boston Dynamics и роботы Pepper от Softbank Robotics выступили перед пустыми трибунами во время перерыва, поддержав таким образом бейсбольную команду Hawks. Инициаторами техно-танца выступили организаторы состязания.
Отметим, что один робот Spot стоит 75 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, робот-собака Spot, созданный компанией Boston Dynamics научился пасти овец. К этому приложила руку новозеландская компания Rocos, которая и обнародовала видео, где показала новые возможности робопса.
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