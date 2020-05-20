Робопса Boston Dynamics научили выпасать овец (видео)

На видео видно, как Spot ходит среди овец, следя, чтобы те не рассредоточились далеко друг от друга.

Робот-собака Spot, созданный компанией Boston Dynamics научился пасти овец. К этому приложила руку новозеландская компания Rocos, которая и обнародовала видео, где показала новые возможности робопса.

На нем видно, как Spot ходит среди овец, следя, чтобы те не рассредоточились далеко друг от друга — как, собственно, делают и пастухи. Об этом пишет Громадське.

Кроме того, на видео Rocos показала, как можно усовершенствовать робопса, чтобы тот был более приспособленным к еще большему количеству задач — к примеру, сбору урожая, осмотру посевов или созданию карт местности в режиме реального времени.

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Конечная цель партнерства Rocos и Boston Dynamics — создание такой системы, которая бы могла удаленно управлять сразу несколькими роботами, чтобы они могли функционировать без непосредственного человеческого контроля.

«Представьте себе группу роботов, которые работают независимо друг от друга, одновременно отправляя потоковые данные в определенную систему, расположенную в любом уголке планеты», — говорится в видео.