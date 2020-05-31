В поисках Джокера: на акции протеста в США заметили "Бэтмена" (видео)

На кадрах видно, как «Бэтмен» невозмутимо идет сквозь дым, где его встречают аплодисментами сотни протестующих.

В сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Читайте такжеПротесты в США: группу журналистов арестовали в прямом эфире (видео)

Видео появилось в YouTube.

На кадрах видно, как «Бэтмен» невозмутимо идет сквозь дым, где его встречают аплодисментами сотни протестующих.

По данным 6abc, тысячи людей собрались в Филадельфии в субботу, 30 мая, чтобы почтить память Флойда. Они прошли маршем по центру города, подожгли полицейские машины и один из киосков, а также разграбили магазины. Группа протестующих вступила в столкновение с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, в США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram