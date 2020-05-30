В США протесты из-за убийства полицией темнокожего мужчины переросли в насилие (фото)

Протестующие блокировали улицы и выкрикивали «Жизнь черных имеет значение»

В США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.

Читайте такжеПротесты в США: группу журналистов арестовали в прямом эфире (видео)

Протестующие блокировали улицы и выкрикивали «Жизнь черных имеет значение» во время демонстраций 29 мая в нескольких американских городах, передает “Радио Свобода”.

Войска Национальной гвардии находились в режиме готовности в Вашингтоне, округ Колумбия, в ночь на 30 мая после того, как разъяренные демонстранты собрались у Белого дома и скандировали лозунги против президента Дональда Трампа.

Между тем, поздно вечером в центре Детройта 19-летний мужчина погиб, когда неизвестный на автомобиле выстрелил в толпу протестующих. Перед этим был госпитализирован командир полиции в Детройте. Это произошло после того, как в него попали камнем.

Протестующие в Атланте, штат Джорджия, подожгли полицейскую машину и прошли маршем к штаб-квартире CNN и бросали различные предметы в здание. Сотрудники полиции сформировали баррикады, чтобы помешать протестующим зайти внутрь.

В ночь на 30 мая губернатор Джорджии объявил чрезвычайное положение, чтобы задействовать войска Национальной гвардии штата.

Митингующие в Портленде, штат Орегон, зашли в штаб-квартиру полиции вечером 29 мая и, по данным властей, вызвали пожар внутри.

Полицейский автомобиль, а также городской автобус подожгли возле штаб-квартиры полиции в городе Ричмонд, штат Вирджиния.

Дороги были заблокированы в Хьюстоне, штат Техас и Сан-Хосе, Калифорния.

Около 500 военнослужащих Национальной гвардии дислоцированы в Миннеаполисе, где силовики применили слезоточивый газ, пытаясь остановить дальнейшие беспорядки после четырех дней поджогов и грабежей.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общался с семьей Флойда и выразил соболезнования. Он также призвал Министерство юстиции ускорить расследование смерти Флойда. «Семья Джорджа имеет право на справедливость, а люди Миннесоты имеют право жить в безопасности», – сказал Трамп.

В одном из предыдущих комментариев Трамп обвинил руководство Миннеаполиса в том, что оно не может взять ситуацию под контроль. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что «когда начинается мародерство – начинается стрельба». От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что такая запись нарушает правила, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес.

После критики за этот твит Трамп несколько смягчил выражения. Он заявил, что понимает, почему смерть афроамериканца, арестованного полицией, стала причиной общенациональных протестов, но добавил, что им нельзя позволить превращаться в «преступную анархию».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram