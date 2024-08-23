Острый чесночно-лимонный соус покрывает курицу с хрустящей шкуркой и нежные овощи.

Курица с картошкой уже стала классическим вариантом обеда и ужина. Знаменитый шеф-повар Рик Стайн поделился своим вариантом этого вкусного блюда.

Как пишет Ехргеѕѕ, он использует острый чесночно-лимонный соус, чтобы покрыть курицу с хрустящей шкуркой и нежные овощи.

Описывая рецепт, Рик утверждал, что он любит его, поскольку он "волшебный и вкусный". Для приготовления нужно взять:

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куриные бедра - 12 шт;

сок 1-3 лимонов;

оливковое масло - 4 ст.л.;

чеснок - 5 зубчиков;

тимьян - небольшой пучок

кабачки - три шт;

фенхель - 2 луковицы;

молодой картофель - 8 шт;

морская соль и черный перец.

Разогрейте духовку до температуры 220C/200C. Измельчите зубчики чеснока, затем нарежьте кубиками кабачки, луковицы фенхеля и картофель - кусочками.

Приготовьте смесь из лимонного сока, измельченного чеснока, тимьяна и оливкового масла в отдельной емкости.

Обжарьте бедра до золотистого цвета на сковороде. Выложите ломтики картофеля, кабачка и фенхеля в большую форму для запекания. Далее полейте двумя третями чесночно-лимонной смеси, приправьте солью и перцем, а затем хорошо перемешайте овощи.

Положите сверху куриные окорочка кожей вверх и полейте оставшейся смесью с лимоном и чесноком, приправьте солью и перцем.

Поставьте в духовку на 35-40 минут, пока курица не станет хрустящей и золотистой, а овощи под ней станут мягкими.

Что приготовить на ужин

Летний период богат на различные фрукты и овощи. Это идеальное время, чтобы приготовить баклажаны, ведь именно в сезон они достигают максимума своего вкуса.

Хрустящая курица с чесноком от звездного британского шеф-повара Джейми Оливера требует всего пяти ингредиентов и занимает менее 15 минут для приготовления с нуля.

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