Эти баклажаны с сыром и вкусным соусом покорят любой желудок.

Летний период богат на различные фрукты и овощи. Это идеальное время, чтобы приготовить баклажаны, ведь именно в сезон они достигают максимума своего вкуса.

Рецептом простого блюда из небольшого количества доступных ингредиентов поделился в Tiktok кулинарный блог. Для приготовления этого блюда нужны такие ингредиенты:

баклажан - 1 шт;

помидоры - 2 шт;

сыр моцарелла - 1 шт;

базилик - 10 листочков;

чеснок - 2 зубчика;

соль и черный перец по вкусу;

соус маринара - 1 стакана;

оливковое масло - 3 ст.л;

измельченная петрушка - 1/4 стакана.

Разогрейте духовку до 190° и застелите противень пергаментной бумагой. Помойте баклажаны, затем нарежьте их вдоль толстыми ломтиками так, чтобы не прорезать ножку. Слегка нажмите на ножку баклажана, чтобы ломтики раскрылись, как веер. Посолите овощи, что улучшит вкус и текстуру, и дайте им постоять примерно 20 минут. Обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень.

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Ложкой положите маринару между каждым ломтем баклажана, затем слоем наложите ломтики помидоров и сыра, а также немного нарезанного чеснока. Добавьте несколько листочков базилика между кусочками, приправьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.

Если вы хотите сделать вкус более интересным, посыпьте немного красного перца. Запекайте баклажаны, пока они не станут мягкими и нежными, а сыр не расплавится. На это уйдет примерно 40 минут. Вытащив из духовки, посыпьте блюдо измельченной петрушкой и подавайте.

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