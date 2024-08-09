Это хороший вариант для легкого и полезного ужина.

Хрустящая курица с чесноком от звездного британского шеф-повара Джейми Оливера требует всего пяти ингредиентов и занимает менее 15 минут для приготовления с нуля.

Этот идеальный рецепт, которым Оливер поделился на своем веб-сайте, можно неторопливо приготовить, если хочется чего-то простого на ужин без лишних трудностей.

"Чрезвычайно простой в приготовлении, это отличный быстрый способ для действительно вкусной, хрустящей измельченной курицы, и я добавил чеснок для дополнительного вкуса. Отбивание курицы, как перед добавлением крошек, так и для того, чтобы помочь им прилипнуть, делает мясо мягким и делает его еще более быстрым для приготовления", - отметил он.

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Для приготовления возьмите;

куриные грудки - два кусочка по 120 г;

цельнозерновой хлеб - два толстых куска по 75 г;

чеснок - 1 зубчик;

лимон - 1 шт;

руккола - 50 г.

Для начала поместите куриные грудки между двумя большими листами пергамента. Затем немного отбейте их, чтобы придать сплюснутую форму.

Порежьте хлеб на кусочки и положите в кухонный комбайн, туда же добавьте измельченный чеснок - вам нужно сделать таким образом мелкие панировочные сухари. Посыпьте курицу этой смесью, снова накройте бумагой и побейте скалкой, чтобы вбить крошки в мясо.

Поставьте сковороду на средний огонь и готовьте курицу по три минуты с каждой стороны до хрустящей, золотистой корочки и полной готовности.

Выжмите лимон на листья рукколы. Когда курица приготовится, нарежьте ее ломтиками и положите на тарелку вместе с зеленью. В таком виде можно подавать как самостоятельное блюдо.

Что можно приготовить на обед и ужин

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