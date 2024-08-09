Хрустящая курица с чесноком от звездного британского шеф-повара Джейми Оливера требует всего пяти ингредиентов и занимает менее 15 минут для приготовления с нуля.
Этот идеальный рецепт, которым Оливер поделился на своем веб-сайте, можно неторопливо приготовить, если хочется чего-то простого на ужин без лишних трудностей.
"Чрезвычайно простой в приготовлении, это отличный быстрый способ для действительно вкусной, хрустящей измельченной курицы, и я добавил чеснок для дополнительного вкуса. Отбивание курицы, как перед добавлением крошек, так и для того, чтобы помочь им прилипнуть, делает мясо мягким и делает его еще более быстрым для приготовления", - отметил он.
Для приготовления возьмите;
- куриные грудки - два кусочка по 120 г;
- цельнозерновой хлеб - два толстых куска по 75 г;
- чеснок - 1 зубчик;
- лимон - 1 шт;
- руккола - 50 г.
Для начала поместите куриные грудки между двумя большими листами пергамента. Затем немного отбейте их, чтобы придать сплюснутую форму.
Порежьте хлеб на кусочки и положите в кухонный комбайн, туда же добавьте измельченный чеснок - вам нужно сделать таким образом мелкие панировочные сухари. Посыпьте курицу этой смесью, снова накройте бумагой и побейте скалкой, чтобы вбить крошки в мясо.
Поставьте сковороду на средний огонь и готовьте курицу по три минуты с каждой стороны до хрустящей, золотистой корочки и полной готовности.
Выжмите лимон на листья рукколы. Когда курица приготовится, нарежьте ее ломтиками и положите на тарелку вместе с зеленью. В таком виде можно подавать как самостоятельное блюдо.
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