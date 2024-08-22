Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся всего пять простых ингредиентов и 15 минут.

Курица с картофелем - это классическое блюдо, но известный шеф-повар Джейми Оливера придал ему средиземноморский оттенок. Эта аппетитная хрустящая курица приправлена травяной сальсой и пропитанным соусом картофелем.

Как пишет Ехргеѕѕ, чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся всего пять простых ингредиентов и 15 минут. Далее приготовление продолжится в духовке без вашего участия.

"Сальсу с травами очень любят в каталонской кулинарии, поэтому, вдохновившись недавней поездкой в Барселону, я украсил эту курицу и эту вкусную картошку, сваренную на бульоне, яркими ореховыми нотками", - отметил Джейми.

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Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

курица - 1,5 кг;

картофель - 1 кг;

бланшированные орехи - 40 г;

чеснок - 2 луковицы;

петрушка - 30 г.

Для начала разогрейте духовку до 180С. Натрите курицу оливковым маслом, солью и перцем. Затем очистите картофель от кожуры и нарежьте его брусочками по пять сантиметров.

Выложите курицу в кастрюлю и поставьте на плиту на сильный огонь. Обжарьте ее пять минут, пока кожица не станет золотистой.

Добавьте в кастрюлю 700 мл воды, стебли петрушки, одну головку чеснока и картофель. Доведите смесь до кипения на плите в течение 15 минут, затем поставьте кастрюлю в духовку, убедившись, что курица находится сверху. Готовьте курицу и картофель один час 15 минут или до полной готовности мяса.

Тем временем приготовьте травяную сальсу. Еще одну луковицу чеснока очистите и мелко нарежьте, а также листья петрушки и лесные орехи. Поместите ореховую смесь в небольшую миску для подачи, затем добавьте три столовые ложки оливкового масла и четыре столовые ложки воды, приправьте солью и перцем.

Когда курица и картофель приготовятся, переложите их на блюдо для сервировки и положите ложкой травяную сальсу.

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