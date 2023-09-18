Простая оптическая иллюзия раскрывает черты, о которых вы, возможно, и не подозревали - пройдите тест на личность и характер, лишь взглянув на картинку.

Этот тест на личность на основе оптической иллюзии - один из самых популярных. Что вы за человек на самом деле, к чему стремитесь и что вами движет? Самопознание, поиск новых знаний или необузданная свобода? То, что вы первым увидели на этой картинке, расскажет о ваших скрытых желаниях. Многие утверждают, что результаты теста поражают своей точностью и могут даже рассказать об уровне IQ человека. Давайте проверим?

Просто бросьте взгляд на картинку - быстрый тест на личность и характер

Лицо, дерево, мозг или птиц - что вы первым увидели на картинке?

1. Лицо

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Если первое, что вы увидели на картинке, - это лицо, то у вас есть некоторые проблемы с самопознанием. Как результат, вы:

часто пытаетесь создать свой образ - объединить разные версии себя и представить это миру;

стремитесь быть опытным во многих сферах и совместить различные аспекты своей жизни, чтобы привлечь к себе внимание и получить одобрение;

чтобы сформировать представление о себе, иногда делаете акцент на внешних аспектах вашей идентичности - таких как социальные сети, отношения, родственные связи, имущество. Или же наоборот, подчеркиваете свое внутреннее - заветные воспоминания, прошлые достижения, значительный опыт и тому подобное.

Надо отдать должное: мозаика, которую вы создаете о себе, может быть безупречной. Но лучше всего для вас - охватить свою основную суть и превратить ее в аутентичную версию себя.

2. Дерево или мозг

Если, первое, что увидели - это дерево или мозг, то вы принадлежите к типу людей, которые постоянно стремятся к новым знаниям:

у вас врожденная любознательность, вам нравится углубляться в новые предметы, исследовать новые идеи и путешествовать по незнакомым местам;

вас также интересует человеческая психология и поведение и, скорее всего, философия;

вы несколько иные, чем среднестатистический человек, который бессознательно идет по жизни - каждую деталь и информацию в своем окружении вы воспринимаете как подсказки и знаки Вселенной для более глубокого понимания смысла жизни, а сама жизнь для вас - это танец космических энергий.

В то же время, имея дело с такой огромной глубиной информации, вы время от времени можете сильно уставать, поэтому важно давать себе небольшую передышку.

3. Птицы

Если первыми вы заметили птиц - это говорит о вашей врожденной независимости:

вы терпеть не можете ограничений и не любите придерживаться общественных норм - зато цените свободу, стремитесь подняться над повседневными мелочами и по-настоящему оценить красоту, которую предлагает мир;

вам не нужно познавать себя или думать над своими целями - вы четко представляете, чего хотите в жизни, и это - свобода;

рутина - это не для вас, вам нравится кочевой образ жизни, потому что вы просто расцветаете в лоне природы, то ли в лесу, то ли в горах, то ли у моря. Одна лишь мысль о том, чтобы собрать вещи и отправиться навстречу новому приключению, наполняет ваше сердце радостью.

Впрочем, лучшим для вас будет найти баланс между жаждой путешествий и семейными обязанностями и отношениями.

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