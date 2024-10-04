По словам специалистов, для решения этой проблемы не понадобится визит к механику.

Часто автомобили могут ломаться, однако иногда машина может издавать неприятный запах, который непонятно, откуда возникает. Эксперты организации Consumer Reports рассказали, кто является виновником такого запаха, пишет NewsChannel5.

"Вероятно, вы чувствуете запах конденсата, который образуется на испарителе внутри вашей системы отопления и охлаждения. В основном, вода собирается в этой зоне и, если она стоит достаточно долго, то создает затхлый запах", - объяснил эксперт Майк Монтичелло.

Специалисты отмечают, что большинство воды должно выходить из автомобиля через дренаж испарителя под днищем. Скорее всего, вы могли замечать небольшую лужу воды под вашим автомобилем, однако иногда эта вода собирается в испарителе. Если там вода находится некоторое время, то могут образоваться бактерии и плесень, которые и вызывают этот запах.

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Однако эксперты отмечают, что для решения этой проблемы не понадобится визит к механику. Сначала нужно перевести вентилятор на низкую мощность и открыть окна. После чего возьмите дезинфицирующее средство и распылите его в воздухозаборник климатической системы.

"Его (воздухозаборник) можно найти у основания лобового стекла, где расположены стеклоочистители. Именно оттуда поступает воздух, который попадает в систему отопления и охлаждения", - добавляет Монтичелло.

Во время работы двигателя и вентилятора салона распылите очиститель с обеих сторон впускного вентиляционного отверстия, после чего вентилятор втянет его в систему, где он убьет бактерии и поможет избавиться от затхлого запаха. В то же время эксперты рекомендуют держать окна открытыми, чтобы проветрить автомобиль.

"Если у вас есть салонный фильтр, выньте его перед тем, как распылять дезинфицирующее средство, чтобы помочь ему пройти через систему. Возможно, самое время его заменить, ведь грязный фильтр может препятствовать оптимальному потоку воздуха, а самостоятельная замена может сэкономить ваши деньги и время!", - советуют специалисты.

Еще одним источником неприятных запахов может быть люк в крыше, ведь по бокам есть небольшие дренажные отверстия, которые иногда забиваются, что позволяет воде просачиваться в обшивку крыши или даже капать на сиденья.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер рассказал об опасной проблеме с тормозами. По его словам, если педаль быстро проваливается - это признак потери давления в тормозной системе.

Также Килмер предостерег водителей от покупки некоторых запчастей для автомобилей. В частности речь идет о стереосистемах китайского производства.

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