По его словам, речь идет о стереосистемах китайского производства.

Популярный автомеханик Скотти Килмер предупреждает владельцев бензиновых и дизельных автомобилей о том, что они могут потерять, если будут покупать некоторые запчасти в интернете. По его словам, такие детали могут иметь доступный и безвредный вид, однако та или иная запчасть может оказаться несовместимой с автомобилем и не будет работать, пишет Express.

"Сегодня я расскажу вам, почему не стоит покупать дешевые китайские запчасти для вашего автомобиля. Если вы думаете о покупке такой стереосистемы, а на ней написано только "автомобильная развлекательная система, сделанная в Китае", без названия, без ничего, мой вам совет - ищите в другом месте. Сейчас я тестирую некоторые из этих вещей, чтобы вам не пришлось этого делать. Я попытался поставить это в машину своей жены. Разобрал все это, поставил и угадайте что? Он не подключился к автомобильной акустической системе, хотя компания уверяла, что подключится", - делится опытом эксперт.

По словам Килмера, компания утверждала, что этот адаптер подойдет, однако все оказалось наоборот. Также в интернет-магазине уверяли, что он подходит для 12-колоночной системы, однако он имеет разъемы только для шести колонок.

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"Как видите, эта коробка просто пылится, поэтому, если вы не хотите тратить свои деньги впустую, послушайте, что я скажу, и проведите небольшое исследование, прежде чем покупать любую из этих запасных частей, сделанных в Китае", - посоветовал автомеханик.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомеханик Скотти Килмер рассказал, как избежать обмана на СТО. По его словам, некоторые автомеханики хотят обмануть клиентов, пользуясь их технической неосведомленностью.

Также Килмер рассказал, почему в машине слышен странный "скрип". Он объяснил, что "писк" из-под капота может быть результатом проблемы с ремнем вентилятора.

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