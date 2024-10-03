Килмер подчеркнул, что если педаль быстро проваливается - это признак потери давления в тормозной системе.

Скотти Килмер, один из самых популярных автомехаников на YouTube, который работает с транспортными средствами более 55 лет, призвал водителей проверять педаль тормоза.

Он предупредил, что ее нужно отремонтировать как можно скорее, если она проваливается до пола, пишет Daily Express.

"Сегодня я расскажу об опасностях проваливания педали тормоза. Если вы останавливаетесь, а педаль тормоза проваливается до пола, вам лучше починить ее как можно скорее, иначе произойдет авария", - рассказал он.

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О его словам, это означает, что в вашей тормозной системе где-то теряется давление. Механик посоветовал:

"Поэтому проверьте все четыре колеса. Если суппорты мокрые, они протекают и их нужно заменить".

Скотти подчеркнул, что если педаль быстро проваливается - это признак потери давления в тормозной системе, а серьезность проблемы зависит от того, насколько велика утечка.

Он отметил, что, затягивая с решением проблемы, водители рискуют довести до того, что педаль тормоза практически не будет оказывать влияния на замедление автомобиля.

Механик отметил, что если нет признаков утечек под автомобилем, неисправность может быть связана с главным тормозным цилиндром.

"Если все четыре колеса сухие и ни один из шлангов не протекает, это может означать, что главный тормозной цилиндр выходит из строя. Они часто протекают изнутри, поэтому вы не увидите утечку, так как она внутренняя, но она все равно так же опасна. Так что, если ваша педаль тормоза вызывает у вас это ощущение проваливания, быстро исправьте это, пока вы не утонули", - добавил он.

Советы автомехаников

Популярный автомобильный блоггер Крейг Грант предостерег водителей от совершения распространенной ошибки в обслуживании, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Он настойчиво рекомендует им не пытаться ремонтировать скрипящие ремни с помощью обезжиривающих средств, таких как WD40.

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