Многие считают смягчитель белья основным "ингредиентом" стирки.

Есть много причин, почему мы обращаемся к смягчителям тканей в день стирки. Привычка, например. Но мы также хотим, чтобы наша одежда и постельное белье были мягкими и не смялись, пишет Martha Stewart.

Отмечается, что для некоторых смягчитель ткани так же важен, как и стиральный порошок. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что на самом деле делает смягчитель тканей и как он влияет на каждую вещь, которую вы отправляете через стиральную машину?

Что делает кондиционер для белья

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Смягчитель ткани - это средство для стирки, предназначенное для улучшения ощущения, текстуры и общей мягкости тканей путем нанесения тонкого слоя химических веществ на волокна во время процесса стирки. Это покрытие уменьшает трение между волокнами, делая ткань более мягкой и гладкой на ощупь.

Плюсы и минусы использования кондиционера для белья

Прежде чем использовать ополаскиватель для ткани, стоит ознакомиться с плюсами и минусами этого процесса. Среди плюсов - в дополнение к повышению мягкости и гладкости одежды, продукт также может уменьшить статическое сцепление и минимизировать морщины, обеспечивая общее приятное и комфортное ощущение на выстиранных вещах.

Среди минусов - смягчитель сильно влияет на ткань, поскольку он может лишить ее естественных свойств, таких как воздухопроницаемость или влажность. Кроме того, смягчитель ткани может быть потенциально вредным для одежды со временем, поскольку остатки могут уменьшить поглощение ткани и способствовать разрушению волокон.

Когда нельзя использовать кондиционер для белья

Хотя смягчитель ткани обычно подходит для хлопка, льна и других тканей из натуральных волокон, есть исключения. Так, при стирке спортивной одежды, полотенец или вещей, изготовленных из влаговпитывающих тканей, следует избегать применения смягчителей, поскольку они могут снизить их эффективность, оставляя "пленку", которая препятствует поглощению и воздухопроницаемости.

Кроме того, средство не рекомендуется для вещей, обозначенных как огнестойкие, поскольку это может поставить под угрозу это свойство ткани.

Как использовать кондиционер для белья

Во время стирки добавьте смягчитель ткани в цикл полоскания вашей стиральной машины. Налейте его непосредственно в дозатор для смягчителя, если он есть в вашей машине. Если вы используете шарики для сушки, добавьте их в сушильную машину вместе с бельем.

Другие полезные советы по быту

Как сообщал УНИАН, эксперты назвали 7 устаревших привычек стирки. "Благодаря" им одежда и стиральная машина могут испортиться.

Ранее эксперт по уборке и дизайнер интерьера Лаура Чидди поделилась советами, как удалить пятна шоколада с мебели. По ее словам, пятна от шоколада необходимо убрать, как только вы их заметили.

В то же время эксперт советует не растирать пятна на загрязненной мебели, поскольку это может усугубить ситуацию.

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