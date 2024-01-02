Семена кунжута обладают множеством преимуществ для здоровья.

Семена кунжута часто упускают из виду, но они являются прекрасным источником питательных веществ, пишет HealthShots со ссылкой на диетолога Авни Каулом.

Специалист рассказала о пользе употребления семян кунжута особенно зимой.

Отмечается, что кунжут обладает множеством преимуществ для здоровья, которые действительно нужны организму в холодное время года.

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Кунжут - польза

По словам диетолога, кунжут обладает следующими свойствами:

укрепляет иммунитет (в семенах кунжута содержатся цинк, железо и витамин Е, которые помогают укрепить иммунную систему);

обеспечивает тепло и заряд энергии (богатые полезными жирами семена кунжута являются хранилищем ингредиентов, которые обеспечивают столь необходимое тепло и помогают предотвратить воздействие холодной погоды);

содержит кальций (семена кунжута имеют высокое содержание кальция, который поддерживает здоровье костей);

улучшает здоровье кожи (наличие антиоксидантов и жирных кислот омега-6 в семенах кунжута способствует жизнеспособности кожи, борется с сухостью, часто усугубляемой зимними условиями).

Ранее диетологи назвали 10 продуктов, от которых нужно отказаться, если вы хотите похудеть.

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