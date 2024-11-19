Маленькие собаки часто лают из-за недостатка воспитания.

Существует стереотип, что маленькие собаки лают больше, чем большие. И, как пишет портал Dogster, согласно исследованию Американского клуба собаководства (AKC), эти стереотипы оказались в значительной степени правдивыми. Опрос более 1200 владельцев мелких собак показал, что мелкие собаки более возбудимы и драчливы и "менее послушны".

В то же время, как отмечает ветеринар Чарли Бонк, существует ряд причин, по которым мелкие собаки лают больше, чем крупные.

1. Синдром маленькой собаки

Существуют некоторые предположения, что разница в размерах ставит маленьких собак в невыгодное положение, особенно в окружении других собак. И чтобы компенсировать это, маленькие собаки могут лаять больше, чтобы казаться больше, страшнее и агрессивнее своих крупных собратьев.

Видео дня

В то же время, это всего лишь теории, поскольку маленькие породы собак — это тот же вид, что и большие собаки, поэтому разница в поведении должна быть приобретена или обусловлена ​​окружающей средой, а не чисто генетически.

2. Непоследовательное обучение

Маленькие собаки обычно не получают того же уровня обучения и внимания, что и большие собаки. Это связано с тем, что хозяевам, как правило, легче ими управлять.

Отсутствие дрессировки, дисциплины и ожиданий может привести к чрезмерному лаю по сравнению с более крупными собаками. Общая дрессировка делает собак более внимательными, более сосредоточенными и более послушными, что может сократить количество ненужного лая.

3. Недостаток упражнений и стимуляции

Возможно, многие владельцы мелких собак не уделяют особого внимания физическим упражнениям и активности для своих собак. Некоторые маленькие собаки могут быть невероятно энергичными и требуют структурированной игры, длительных прогулок и внимания, чтобы контролировать уровень их энергии. Если маленькая собака не получает должного количества стимуляции и упражнений, это может привести к чрезмерному лаю.

4. Отсутствие структурированных или совместных занятий

Совместные занятия — это те, где владелец и собака участвуют в чем-то вместе и обычно большие собаки проводят гораздо больше времени за совместными занятиями, чем маленькие. Это может быть связано с тем, что люди думают, что маленькие собаки не не нуждаются в таком внимании или люди могут беспокоиться о хрупкости своей собаки.

однако совместные занятия — отличный способ укрепить связь между хозяином и собакой; они также помогают сжигать избыток энергии, усиливают дрессировку и обеспечивают умственную стимуляцию. Без этих вещей маленькие собаки могут с большей вероятностью лаять из-за скуки, отсутствия социализации или плохой дрессировки.

5. Наказание

Использование наказания при дрессировке может быть еще одной причиной склонности маленьких собак к лаю. Неизвестно, применяется ли наказание чаще к маленьким собакам, чем к большим, но известно, что собаки, которых наказывают во время дрессировки, как правило, более тревожны, напряжены и напуганы, и все это может привести к лаю.

6. Выведены для лая

Многие породы маленьких собак были выведены для определенной цели. Маленьких собак обычно использовали как охотников на вредителей или собак-наблюдателей. Обе эти цели требуют лая.

Как отучить собаку так много лаять

Часто лучшее, что можно сделать с собакой, которая много лает, — это просто попытаться игнорировать лай, поскольку часто собаки пытаются привлечь внимание своих хозяев или других людей, когда лают. Это включает в себя любое внимание, как хорошее, так и плохое.

Другие способы, которые вы можете попробовать, — отвлечь собаку. Вы также можете попытаться положительно подкрепить тишину, давая ей лакомства, когда она тихая и спокойная.

Ранее эксперты объяснили, почему собаки отряхиваются от воды.

Вас также могут заинтересовать новости: