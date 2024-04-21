Биологи говорят, что когти помогают котам ловить свою добычу, из-за чего они их должны держать в остром состоянии.

Когда собака идет по кафельному полу, то ее слышно сразу из-за щелчка когтей, которые постукивают по земле. Однако кот, который ступает по такому же полу, движется в полной тишине, ведь коты могут полностью втягивать когти, благодаря чему они обладают способностью красться. Из-за чего часто люди спрашивают, почему у собак нет такой же способности, как у котов, пишет Live Science.

Эволюционный биолог из Университета Калгари в Альберте, что в Канаде, Энтони Рассел рассказал, что в первую очередь кошки используют когти, чтобы нападать на свою добычу. Передними когтями они хватают и держат свою жертву, а уже задними вспарывают ей живот.

Также для котов важно держать когти острыми, чтобы получить порцию пищи. Если бы их когти были постоянно выдвинуты, они бы стирались, скребя землю.

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"Итак, причина такого типа втягивания заключается в том, чтобы держать их действительно острыми. Сохранение этих очень острых кончиков означает, что [кошки] могут использовать их, когда они нужны, а затем хранить их до следующего раза", - объяснил Рассел.

По его словам, чтобы иметь это маленькое "оружие" в идеальном состоянии, кошачьи когти по умолчанию являются втянутыми.

"Это все равно, что держать конец пальца на резинке. Чтобы вытянуть когти, нужна энергия, и как только вы расслабите эти мышцы, когти сами по себе вернутся обратно", - подчеркнул биолог.

Из-за того, что коты являются охотниками-одиночками, острые, скрытые когти помогают им самостоятельно ловить добычу.

"Наличие выдвижного когтя является жизненно важным элементом снаряжения для того, чтобы действительно иметь возможность самостоятельно справиться с добычей", - отметил палеонтолог позвоночных из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Сяомин Ванг в интервью изданию.

Он подчеркнул, что острые когти не дают добыче убежать из кошачьих лап, что позволяет им устраивать засады и бороться с добычей, которая может быть в два-три раза больше их самих.

В то же время собаки являются социальными охотниками, ведь охотятся в группах, истощая свою добычу на длинных расстояниях.

"Если вы охотитесь на лося или что-то подобное, вы блуждаете километры, выхватываете его и беспокоитесь о нем, пока он не истощится, а потом вы все прыгаете на него. В то время как у кошек, по сути, есть короткий всплеск, а затем все заканчивается. Либо добыча убежала, либо добыча схвачена", - рассказал Рассел.

Когда собаки работают в группе, то им не так важно схватить и удержать добычу, поэтому им не нужно держать свои когти постоянно острыми. Однако когти собак тоже не являются бесполезными, ведь они важны во время бега, отметил Ванг. По словам специалиста, когти помогают собакам цепляться за землю и быстро менять направление движения.

В то время, как большинство кошек не используют когти во время бега, однако гепарды являются исключением.

"Гепард бегает слишком быстро, чтобы не использовать когти для сцепления. Когти гепарда эволюционировали и стали менее втягивающими и более похожими на собачьи, чем когти других кошек, благодаря чему гепарды могут преследовать добычу быстрее и на большие расстояния", - объяснил Ванг.

Рассел отметил, что все хищники могут в определенной степени втягивать когти, а кошачьи когти являются "гипер-втягивающими".

Другие интересности о собаках и котах

Ранее эксперты назвали топ-10 собачьих пород, которые любят полаять, что может вызвать неудобства для их хозяев. Среди этих пород есть корги, чихуахуа, бигль, сибирский хаски и другие.

Также специалисты рассказали, почему кот не дает спать ночью. Известно, что коты обычно днем спят, что приводит к активности ночью, из-за чего и не дают вам нормально выспаться.

"Если вы знаете, что ваш кот имеет привычку засиживаться допоздна, сделайте все возможное, чтобы он хорошенько устал перед тем, как лечь под одеяло. Позвольте ему побегать за вами по всему дому или поиграть с его любимой игрушкой. Делайте все возможное, чтобы потратить максимум энергии", - посоветовали в статье издания Cattitude daily.

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