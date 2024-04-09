Важно стараться поддерживать активность животного, пока на улице еще светло, чтобы ночью ему не хотелось играть.

Обычно если в течение дня проследить за своим котом, то можно застать его во время дремоты. Однако как только вы захотите лечь спать, то кот не даст вам этого сделать, из-за чего их хозяева часто не высыпаются. Поэтому если ваш домашний любимец не дает вам спать ночью, то не переживайте, ведь вы такие не одни, с этой проблемой сталкивается много людей, в издании Cattitude daily объяснили почему.

Активность котов на рассвете и в сумерках

Технический термин для того, чтобы описать кошачий цикл сна, называется "сумеречный". В то же время люди имеют дневной, а хомяки - ночной. Сумеречный же относится ко всем животным, которые наиболее активны на рассвете и в сумерках.

"В дикой природе эти времена с ограниченным освещением идеально подходят для охоты. Даже в домашних условиях коты испытывают естественный инстинкт набегать круги по дому, когда солнце приближается к горизонту. Этот инстинкт укоренялся поколениями, и даже самый чувствительный домашний котик не может ему противостоять", - объясняют в публикации.

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Дневной сон приводит к активности ночью

Несмотря на то, что коты являются сумеречными животными, их график сна зависит от других жизненных факторов. К примеру, подавляющее большинство домашних кошек проводят свои дни в одиночестве, пока люди на работе или занимаются своими делами. Поэтому они не имеют ничего, кроме пустого дома, из-за чего и скучают. Иногда скука может привести к шалостям, однако коты желают провести эти дневные часы во сне.

К тому времени, как люди ложатся спать, кот тратит энергию целого дня, чтобы выплеснуть ее наружу, поэтому для него пробежаться по коридору в два часа ночи является отличной идеей, ведь целый день он спал.

"Когда ваш кот не дает вам спать ночью, это сочетание его естественного цикла сна и того факта, что ему разрешено спать большую часть дня. Пока вы лежите в постели, энергия вашего кота кипит так, что вы не всегда можете ее игнорировать. Отчаянно желая поиграть, многие коты набрасываются на спящих людей или нападают на ноги под одеялом. Некоторые коты также вальсируют по дому, сбивая вещи с полок, не обращая внимания на шум", - добавляют в материале.

Что с этим можно сделать

Однако если вы хотите решить эту проблему и наконец выспаться, то есть способы, как в этом убедить вашего кота.

Если ваш кот большую часть времени проводит во сне, то неудивительно, что он не спит всю ночь. Поэтому важно стараться поддерживать активность животного, пока на улице еще светло. Когда вы находитесь дома, вы должны играть с котом. Например, можно покрутить перьевую палочку в гостиной или создать головоломку с помощью еды.

Однако если вы на работе, то обязательно оставьте животному игрушки и пазлы, а когда вернетесь домой, выделите для него хотя бы 30 минут для игр. Если кот будет тратить энергию в течение дня, то ночью будет менее активным.

Кроме того, можно запланировать провести активные игры перед сном, ведь так вы утомите кота и сможете спокойно заснуть.

"Если вы знаете, что ваш кот имеет привычку засиживаться допоздна, сделайте все возможное, чтобы он хорошо устал перед тем, как лечь под одеяло. Позвольте ему побегать за вами по всему дому или поиграть с его любимой игрушкой. Делайте все возможное, чтобы потратить максимум энергии", - посоветовали в статье.

Также в семью можно взять еще одного кота, это поможет составить компанию как днем, так и ночью. Поэтому если ему захочется поиграть во время вашего сна, он сможет пойти к другому коту, а не к вам.

В случае того, если эти советы не помогут, вы всегда можете не пускать кота в спальню. Держите дверь закрытой или ограничьте доступ животного в безопасное место в доме, желательно чуть дальше от вашей комнаты, со временем он привыкнет к такому режиму и не будет вас беспокоить.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперт объяснила, почему кот мешает вам работать за компьютером. По ее словам, на самом деле домашний любимец пытается защитить вас от рабочей перегрузки.

"Вы можете подумать, что они садятся на ваш лэптоп просто потому, что хотят вашего внимания. Но более важная причина заключается в том, что они хорошо знают, что вам на самом деле нужно именно в этот момент. Поэтому обращайте внимание, когда кот садится на ваш лэптоп, и начните заботиться о самом себе", - посоветовала она.

Также было названо 10 самых игривых пород кошек, которые будут играть с вами целый день. Среди них есть турецкая ангора, сиамские кошки, сибирская лесная, мэнкс и др.

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