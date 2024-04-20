Для некоторых собак лай - это способ развеять скуку / фото ua.depositphotos.com

Одна и та же черта собаки может быть преимуществом для одних владельцев и большим недостатком - для других. Например, громкий голос песика пригодится для сельской местности, где собака - прежде всего охранник дома и своеобразная "сигнализация". Однако в квартире громкая собака - это уже проблема.

Именно поэтому стоит внимательно изучить все характеристики собачьей породы перед тем, как выбрать какую-то конкретную. Издание Scotsman составило список из 10 собачьих пород, которые отличаются любовью полаять как можно громче. Вот эти породы:

  1. Корги. Хотя это правда, что некоторые корги не лают, изначально эта порода была создана, чтобы пасти крупный рогатый скот и овец. Так что полаять они все же любят.
  2. Чихуахуа. Большая душа в маленьком собачьем теле. Чихуахуа может лаять почти непрерывно - часто просто от скуки.
  3. Йоркширский терьер. Еще одна маленькая порода, которая умеет создавать много шума на пустом месте.
  4. Цвергшнауцер. Их можно научить молчать, но они инстинктивно лают при малейшей возможности.
  5. Вест-хайленд-уайт-терьер. Это порода, которая не просто любит рассказывать вам о вещах - новый звук, запах или предмет - все будет срочно передано вам серией лая.
  6. Померанский шпиц. Владельцы часто удивляются громкости шума, который может издавать такая маленькая собака. Если померанский шпиц начинает лаять, он часто не знает, когда пора остановиться.
  7. Бигль. Был выведен для охоты и имеет инстинкт сообщать владельцу об интересной находке. При этом у биглей есть два разных типа лая: один, чтобы предупредить вас о повседневных событиях, и длинный, громкий лай, предназначенный для более особых случаев.
  8. Лабрадор-ретривер. Обычно эти собаки ведут себя тихо, если им давать достаточно физической нагрузки. Если же лабрадор весь день сидит в квартире, то может полаять просто ради собственного развлечения.
  9. Сибирский хаски. Полные энергии, сибирские хаски лают, чтобы привлечь внимание и дать вам понять, что они хотят поиграть. Соберите вместе двух или более представителей этой породы, и вы можете ожидать вой, а также лай, поскольку они любят громко общаться друг с другом.
  10. Мальтийская болонка. Это замечательная сторожевая собака, которая сразу лает, когда слышит злоумышленника. К сожалению, они часто воспринимают малейшие звуки как угрозу: простого шелеста опадающих листьев достаточно, чтобы спровоцировать ночной залп лая.

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Как писал УНИАН, некоторые породы собак имеют репутацию "грязных". Иногда это из-за густой длинной шерсти, к которой легко цепляется грязь и мусор. Часто причина в том, что песика так и тянет искупаться в грязи.

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Также мы рассказывали о породах собак, которые громко храпят. Это стоит принимать во внимание, если вы планируете держать собаку в квартире.

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