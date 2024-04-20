Вероятно, в сельской местности эти собачки не так будут мешать соседям, как в многоэтажке.

Одна и та же черта собаки может быть преимуществом для одних владельцев и большим недостатком - для других. Например, громкий голос песика пригодится для сельской местности, где собака - прежде всего охранник дома и своеобразная "сигнализация". Однако в квартире громкая собака - это уже проблема.

Именно поэтому стоит внимательно изучить все характеристики собачьей породы перед тем, как выбрать какую-то конкретную. Издание Scotsman составило список из 10 собачьих пород, которые отличаются любовью полаять как можно громче. Вот эти породы:

Корги . Хотя это правда, что некоторые корги не лают, изначально эта порода была создана, чтобы пасти крупный рогатый скот и овец. Так что полаять они все же любят. Чихуахуа . Большая душа в маленьком собачьем теле. Чихуахуа может лаять почти непрерывно - часто просто от скуки. Йоркширский терьер . Еще одна маленькая порода, которая умеет создавать много шума на пустом месте. Цвергшнауцер . Их можно научить молчать, но они инстинктивно лают при малейшей возможности. Вест-хайленд-уайт-терьер . Это порода, которая не просто любит рассказывать вам о вещах - новый звук, запах или предмет - все будет срочно передано вам серией лая. Померанский шпиц . Владельцы часто удивляются громкости шума, который может издавать такая маленькая собака. Если померанский шпиц начинает лаять, он часто не знает, когда пора остановиться. Бигль . Был выведен для охоты и имеет инстинкт сообщать владельцу об интересной находке. При этом у биглей есть два разных типа лая: один, чтобы предупредить вас о повседневных событиях, и длинный, громкий лай, предназначенный для более особых случаев. Лабрадор-ретривер . Обычно эти собаки ведут себя тихо, если им давать достаточно физической нагрузки. Если же лабрадор весь день сидит в квартире, то может полаять просто ради собственного развлечения. Сибирский хаски . Полные энергии, сибирские хаски лают, чтобы привлечь внимание и дать вам понять, что они хотят поиграть. Соберите вместе двух или более представителей этой породы, и вы можете ожидать вой, а также лай, поскольку они любят громко общаться друг с другом. Мальтийская болонка . Это замечательная сторожевая собака, которая сразу лает, когда слышит злоумышленника. К сожалению, они часто воспринимают малейшие звуки как угрозу: простого шелеста опадающих листьев достаточно, чтобы спровоцировать ночной залп лая.

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Как писал УНИАН, некоторые породы собак имеют репутацию "грязных". Иногда это из-за густой длинной шерсти, к которой легко цепляется грязь и мусор. Часто причина в том, что песика так и тянет искупаться в грязи.

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Также мы рассказывали о породах собак, которые громко храпят. Это стоит принимать во внимание, если вы планируете держать собаку в квартире.

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