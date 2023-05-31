Рассказываем, какие бывают сушилки для рук и почему ими лучше не пользоваться.

Чистота - залог здоровья, и особенно это касается рук. Однако перепады температуры и влажности нарушают баланс, частое воздействие воды и мыла пересушивает кожу, и она рано стареет. Что использовать вместо сушилки для рук в общественных местах, читайте в материале.

Какие бывают сушилки для рук и чем они вредны

Электрополотенца, которые в обиходе называют просто сушилки для рук, бывают двух типов:

высокоскоростные со струйной подачей воздуха;

обычные сушилки, создающие нагретый воздушный поток.

Первое, что приходит на ум при мысли о возможном вреде от интенсивного обдувания - это пересыхание. На коже живет целый комплекс полезных микроорганизмов, которые взаимодействут между собой и с окружающей средой.

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Так называемый микробиом отвечает за защитные функции кожи, и его баланс может быть легко нарушен перепадами температуры и влажности, которые только усугубляют возрастную сухость кожи. Поэтому частое пересушивание грозит возникновением шелушения и раздражения.

Что не так с сушилкой для рук - неожиданный поворот

Также бытует мнение, что электрополотенца способствуют распространению вредных микробов.

В подтверждение этой теории выдвигается аргумент, что сушилки втягивают и потом выдувают на руки вредоносные бактерии, которые обитают в общественных туалетах на всех поверхностях, а также и в воздухе, разлетаясь после слива. Учитывая, что нередко руки после сушки остаются немного влажными, создается благоприятнейшая среда для их дальнейшего размножения на коже.

Чем сушат руки в туалете, если сушилка сломана или не хочется ею пользоваться - обтирают бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Многие идут против правил гигиены и вытирают руки об себя, пересаживая микробы с одежды на свежевымытую кожу.

Лучше воспользоваться одноразовыми бумажными салфетками, которые стоит всегда носить с собой, или даже влажными - вы одновременно и увлажните кожу, и намного ускорите время высыхания естественным путем, убрав с рук крупные капли.

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