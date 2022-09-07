Введение новой системы раскритиковал эксперт по конфиденциальности как "необоснованное и несоразмерное".

Школа Moorebank High School в Сиднее, Австралия установила сканеры отпечатков пальцев на входе в туалеты, якобы с целью предотвращения вандализма и отслеживания перемещений учащихся. Решение столкнулось с критикой.

Об этом сообщает The Guardian.

"Система будет развернута в третьем семестре только для внешних студенческих туалетов. Мы внедряем эту систему, чтобы контролировать передвижение учащихся во время занятий и уменьшить количество случаев вандализма. Затем мы изучим вопрос модернизации туалетов", – написала директор школы Валли Грего в письме родителям в начале этого года.

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Учащихся попросили предоставить информацию о своих отпечатках пальцев для системы, и почти все из 1000 уже сделали это. Все родители были предупреждены.

Введению системы предшествовали два года консультаций с фокус-группой школьного сообщества. Система, как уверяют, фактически не записывает отпечатки пальцев. Ее использование не является обязательным: учащиеся могут посещать туалеты во время занятий, получив карту доступа.

Тем не менее, такая мера была раскритикована экспертом по конфиденциальности как "необоснованная и несоразмерная". Саманта Флореани, руководитель программы Digital Rights Watch, сказала, что предотвращение вандализма не является достаточным оправданием для вторжения в частную жизнь, коим он считает сбор биометрических данных.

"Учащиеся должны иметь право ходить в туалет без сбора биометрических данных и постоянного контроля за их перемещением", — сказала она.

Флореани предупредил, что риски, связанные с системой, намного перевешивают любые потенциальные преимущества.

"Если бы, например, произошла утечка данных – если бы к информации должен был получить доступ кто-то, кто не уполномочен, или если бы произошла утечка, или если бы был взлом – тогда внезапно отпечатки пальцев учащихся получили бы люди, которые не должны иметь доступа к этой информации. И тогда это создает всевозможные риски для этих учащихся,, например, мошенничество с идентификацией", – отметила она.

Она сказала, что этот шаг создает опасный прецедент для других школ и "способствует нормализации слежки".

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