Собеседование может стать провальным, если вы будете слишком откровенны и скажете то, что работодатель не хочет слышать.

Иногда потерять потенциально хорошую работу можно даже просто из-за недостаточно доброжелательного отношения к секретарше в офисе, где запланировано собеседование. А порой помехой трудоустройству может стать желание сказать правду.

Менеджер по подбору персонала в компании Zapier Бонни Дилбер, имеющий девятилетний опыт работы, в комментарии изданию Business Insider назвал три случая, когда ложь действительно уместна.

Почему вы ушли с предыдущей работы?

Для любого работодателя "красным флажком" будет резкая критика в адрес предыдущего руководства, услышанная от кандидата на собеседовании. Это заставляет нанимателя беспокоиться о том, не будет ли этот человек так же критиковать и его компанию, когда в будущем снова будет искать новую работу.

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Так что даже если вы имеете кучу объективных претензий к бывшему шефу, или компании в целом, лучше воздержаться от прямой критики и тем более от оскорбительных высказываний. Будьте максимально корректными и лаконичными, если уж никак не обойтись без такой критики.

А лучше будет немного соврать. Например, сказать, что рабочие обязанности оказались не совсем такими, каких вы ожидали при трудоустройстве.

Почему вы хотите эту работу?

Если вы скажете, что вас интересует только зарплата, какие-то бонусы или гибкий график, работодатель может решить, что вы будете заботиться только о собственных интересах и не готовы заботиться об интересах самой компании.

Бонни Дилбер отмечает, что работодатель и так прекрасно понимает, что работникам нужны деньги на жизнь, и что им нравится гибкий график и удаленный формат работы. Так что на самом деле наниматель хочет знать, есть у вас интерес к самой работе как таковой. Энтузиаст всегда имеет преимущество перед незаинтересованным исполнителем, просто выполняющим свои обязанности.

Поэтому, отвечая на этот вопрос, не надо говорить, что вам нужны деньги на оплату ипотеки, или что вы хотите работать удаленно, чтобы можно было присматривать за ребенком параллельно. Лучше скажите, что вам нравится сама работа, что вы получаете удовольствие, выполняя эти обязанности. Или, по крайней мере, то, что вы давно хотели быть частью этой конкретной компании, если речь идет о действительно известном работодателе.

Где вы видите себя в будущем?

Даже рабочего с опытом часто приходится переучивать, чтобы он усвоил специфику своей новой должности. Если же речь идет о работнике, до сих пор не имевшем достаточного опыта аналогичной работы, работодателю придется потратить определенное время, чтобы его обучить. Иногда на это нужны месяцы и немало денег.

Именно поэтому работодателю важно понимать, что работник не уволится через месяц или два после того, как наконец начнет приносить компании доходы, а не только расходы. Также многие профессии ттребуют постоянного дообучения и освоения новых навыков. Поэтому работник должен быть готов к саморазвитию на пользу компании.

В этом контексте недостаточно квалифицированный кандидат иногда кажется даже более желательным для работодателя, чем специалист с избыточной квалификацией — это выглядит так, как будто человек ищет временную подработку на время, пока не будет найдено что-то лучше.

Поэтому худшее, что можно ответить на вопрос о своем будущем – это рассказать о планах радикально изменить вид своей деятельности. Например, о желании поступить в аспирантуру или насобирать денег и открыть собственное дело.

На самом деле работодатель хочет услышать, что вы планируете остаться в компании как минимум на несколько лет, а лучше – строить здесь карьеру.

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Также мы рассказывали, как стоит отвечать на один каверзный вопрос, который часто ведет к провалу собеседования. Люди часто оказываются в тупике, не зная, что ответить, когда у них спрашивают о собственных неудачах.

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