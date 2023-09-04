Взрослые часто оказываются в тупике, не зная, что ответить.

Работодатели постоянно ставят на собеседованиях кавезные вопросы, на которые трудно ответить, чтобы увидеть, как вы справляетесь с трудностями и препятствиями.

Чаще всего респондентов спрашивают: "Какова была ваша самая большая неудача на сегодняшний день и чему вы из нее научились?". Могут быть и другие варианты этого вопроса, например "расскажите нам о своей ошибке" или " как вы справляетесь с неудачами?". Взрослым часто трудно ответить на такие вопросы, поэтому они не отвечают на них так хорошо, как могли бы.

Как пишет Target Jobs, эти вопросы помогают определить вашу способность решать проблемы и уровень вашего самосознания. Работодатели также понимают, что никто не идеален. Это означает, что вам не поверят, если вы ответите: "Я никогда не ошибался". Есть лучшие способы успешно ответить на вопросы о неудачах и ошибках.

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Опишите, что произошло, выделите уроки, которые вы усвоили, объясните им, что вы сделали, чтобы в будущем не делать такой же ошибки. Не пытайтесь обвинить кого-то в своих ошибках, так как это невероятно плохой вариант. Вместо того, чтобы пытаться оправдать свое поведение или действия, продемонстрируйте, что вы осознаете свои недостатки в этой конкретной ситуации, и сосредоточьтесь на том, что вы сделали, чтобы избавиться от них.

Когда вы признаете, что могли бы добиться большего, работодатель положительно оценивает ваш потенциал. Никогда не оправдывайте свои ошибки. Скромные щегольства тоже никуда не приведут.

Напомним, собеседования при приеме на работу никогда не бывают легкими, и касается это не только соискателей работы, но и самих начальников. Бизнесмен Джеймс Каан назвал три "убийственных" вопроса, какие работодатели могут задать, чтобы сбить человека с курса.

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