Эта оптическая иллюзия подчинится лишь внимательным.

Если вы любите рассматривать сложные и живописные головоломки, то новая оптическая иллюзия от УНИАН именно для вас. Предлагаем проверить свою внимательность всего за 10 секунд.

Перед вами гиацинтовая поляна в комплексном заповеднике "Каменные могилы", который был основан еще в 1927 году. Заповедник представляет собой скальные выходы высотой 50-70 м посреди степи, образовавшиеся 2 миллиарда лет назад из-за извержения вулкана. Там можно встретить 29 видов флоры, внесенных в Красную книгу Украины.

Вам надо внимательно присмотреться к этой поляне и найти кукушку, которая искусно прячется от человеческого глаза среди зелени. Важно: самые внимательные должны справиться за 10 секунд.

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Не бойтесь приближать различные части головоломки, это предусмотрено правилами. Чуть ниже вы сможете проверить свой ответ.

Ответ на оптическую иллюзию:

Вы можете найти кукушку в правой части фотографии.

Интересные головоломки от УНИАН:

Ранее мы предлагали читателям забавную оптическую иллюзию с зайчиками на велосипедах. Вам надо отыскать "самозванца" среди них, который очень искусно прячется.

Также испытайте свою внимательность с помощью очень живописной иллюзии с лошадьми, среди которых спряталась коза. На поиск будет менее чем 9 секунд.

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