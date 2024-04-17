Эта удивительно интересная оптическая иллюзия "украдет" у вас всего несколько минут.

Обычно оптические иллюзии с повторяющимися элементами содержат очень маленькое, почти незначительное отличие. На этот раз предлагаем вам совсем другую, однако не менее интересную фотоиллюзию.

Перед вами восемь столбиков забавных зайцев на велосипедах, которые куда-то спешат. Среди них есть "самозванец", который, на первый взгляд, очень хорошо чувствует себя в этой компании. Вы обязательно улыбнетесь, когда отыщете его.

Готовы? Тогда установите таймер на телефоне на 8 секунд, поскольку именно наличие определенных "сроков" делает такие головоломки особенно увлекательными.

Видео дня

Если вам кажется, что лишний "водитель" слишком хорошо спрятался, то можете поочередно приближать разные части изображения, пока не найдете его.

Ниже мы опубликуем правильный ответ.

Ответ:

Чужаком оказался хитрый рыжий лис.

Другие интересные головоломки для вас:

Ранее УНИАН публиковал магнетическую фотоиллюзию с величественным совами, среди которых спрятался очень серьезный кот. Справиться надо будет всего за 6 секунд.

Также предлагаем проверить свою внимательность с помощью "вкусной" головоломки с бананами - надо найти странные менее чем за 7 секунд.

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