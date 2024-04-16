"Замаскированное" животное может быть в неожиданном месте.

Оптическая иллюзия-загадка для детей и взрослых о животных - это полезное задание, которое может помочь развить способность быстро анализировать различные объекты и среди второстепенного находить главное.

Можете попробовать выполнить подобное задание с подвохом - среди лошадей нужно разыскать "замаскированную" козу. Есть еще важный нюанс - необходимо уложиться в 9 секунд.

На картинке много ярких объектов, если хотите победить, - откажитесь от обычного рассматривания изображенного. Представьте себя аналитиком - быстро "отсекайте" места, где точно козы нет.

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Для победы надо:

быть максимально внимательными;

"не залипать" на каких-то частях оптической иллюзии просто так;

не пропустить место, где "спряталась" коза.

Будьте готовы к тому, что животное находится в неожиданном месте.

Сейчас мы расскажем, где находилась "замаскированная" коза. Как оказывается, она была возле одной из лошадей, но ее легко можно было спутать с частью ландшафта или каким-то растением.

Размещен визуальный быстрый тест на IQ - что надо сделать

Необходимо среди большого количества стаканов найти тот, в который бармен, забегавшись в конце смены, не долил необходимое количество лимонада. Человек, который имеет высокий коэффициент интеллекта (IQ), способен за 8 секунд справиться с этой визуальной загадкой.

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