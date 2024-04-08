Попробуйте справиться за положенное время.

Яркие оптические иллюзии недаром так полюбились многим людям - это не только интересное занятие, но и хороший способ отвлечься от забот.

Сегодня УНИАН предлагает вам фотоиллюзию, которая напомнит о теплых июньских днях и ароматах лета. Перед вами нежные магнолии, в которых нашел приют небольшой воробей.

Установите таймер на 7 секунд и начинайте искать!

Видео дня

Если вам нужно больше времени, то не унывайте - заметить птицу за 7 секунд довольно сложно. Более того, именно понимание ограниченности во времени может заставить нервничать.

Правильный ответ:

Вы можете найти воробья в одном из бутончиков в левой части фотографии.

Другие интересные головоломки для читателей УНИАН:

Недавно мы публиковали сложную головоломку с числами, которая под силу только самым внимательным людям. Надо найти среди большого количества цифр 979 одну лишнюю.

Также предлагаем вам очень смешную оптическую иллюзию с белкой в лесу. Вам придется заставить себя отвести взгляд от животного, чтобы отыскать хитрую собаку.

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