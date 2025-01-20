Такие кексы можно подавать с ложкой йогурта, заварного крема или с небольшим шариком мороженого.

Кекс в чашке по рецепту знаменитого шеф-повара Джейми Оливера - один из самых простых десертов, который можно приготовить на скорую руку, и для него потребуется всего шесть ингредиентов, пишет express.co.uk.

Отмечается, что рецепт рассчитан на четыре маленьких чашки. И хотя Джейми утверждает, что время подготовки и приготовления по этому рецепту составляет 10 минут, его можно сделать его всего за три.

Ингредиенты:

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банан - 1 шт.,

мука - 75 г,

коричневый сахар - 50 г,

яйца - 1 шт.,

растительное масло - 4 ст. л.,

шоколад на выбор.

Способ приготовления:

Начните с того, что очистите банан, положите его в миску и разомните вручную или добавьте в кухонный комбайн и взбейте. Добавьте муку, сахар, масло, яйцо и взбейте до однородной массы. Разделите смесь на четыре чашки, пригодные для использования в микроволновой печи. Разломайте плитку шоколада на кусочки и добавьте в смесь. Затем разогрейте в микроволновой печи в течение одной минуты.

Как только кекс будет готов, достаньте его из микроволновки и дайте немного остыть. Кексы в чашке вкусны сами по себе, также их можно подавать с ложкой йогурта, заварного крема или с небольшим шариком мороженого.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить кекс в чашке с корицей за пару минут.

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