Этот кекс готовится в микроволновой печи за одну минуту.

Кексы в кружке популярны уже на протяжении многих лет, но всегда трудно найти надежный рецепт с хорошим результатом.

Как пишет Express, обычно эти десерты изготавливаются путем смешивания ингредиентов в кружке перед тем, как дать ему приготовиться в микроволновой печи.

Чтобы приготовить быстрый кекс с корицей возьмите:

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мука - 2 ст. л;

сахар - 2 ст. л;

Разрыхлитель - 1/4 ч. л;

корица - 1 ч. л;

молоко - 3 ст. л;

масло - 2 ст. л;

ваниль;

соль - щепотка.

Для начинки вам понадобится чайная ложка сахара и столько же корицы.

Чтобы приготовить, смешайте все ингредиенты в чашке и перемешайте вилкой. Когда тесто станет однородным, поставьте чашку в микроволновую печь на 60-70 секунд. После этого посыпьте кекс сахаром с корицей для отличного хруста.

Вкуснее всего будет подавать этот десерт с шариком мороженого.

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