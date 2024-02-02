Этот десерт готовится несколько минут / фото ua.depositphotos.com

Кексы в кружке популярны уже на протяжении многих лет, но всегда трудно найти надежный рецепт с хорошим результатом.

Как пишет Express, обычно эти десерты изготавливаются путем смешивания ингредиентов в кружке перед тем, как дать ему приготовиться в микроволновой печи.

Чтобы приготовить быстрый кекс с корицей возьмите:

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  • мука - 2 ст. л;
  • сахар - 2 ст. л;
  • Разрыхлитель - 1/4 ч. л;
  • корица - 1 ч. л;
  • молоко - 3 ст. л;
  • масло - 2 ст. л;
  • ваниль;
  • соль - щепотка.

Для начинки вам понадобится чайная ложка сахара и столько же корицы.

Чтобы приготовить, смешайте все ингредиенты в чашке и перемешайте вилкой. Когда тесто станет однородным, поставьте чашку в микроволновую печь на 60-70 секунд. После этого посыпьте кекс сахаром с корицей для отличного хруста.

Вкуснее всего будет подавать этот десерт с шариком мороженого.

Другие кулинарные советы

Ничто не может сравниться с домашним шоколадным тортом, но вам не нужно тратить много времени на приготовление пищи или покупку ингредиентов, чтобы получить уютное угощение. Звездный шеф Джейми Оливер поделился, как правильно приготовить торт в чашке.

Также УНИАН рассказывал, как приготовить лучший шоколадный торт по версии The New York Times.

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