Кексы в кружке популярны уже на протяжении многих лет, но всегда трудно найти надежный рецепт с хорошим результатом.
Как пишет Express, обычно эти десерты изготавливаются путем смешивания ингредиентов в кружке перед тем, как дать ему приготовиться в микроволновой печи.
Чтобы приготовить быстрый кекс с корицей возьмите:
- мука - 2 ст. л;
- сахар - 2 ст. л;
- Разрыхлитель - 1/4 ч. л;
- корица - 1 ч. л;
- молоко - 3 ст. л;
- масло - 2 ст. л;
- ваниль;
- соль - щепотка.
Для начинки вам понадобится чайная ложка сахара и столько же корицы.
Чтобы приготовить, смешайте все ингредиенты в чашке и перемешайте вилкой. Когда тесто станет однородным, поставьте чашку в микроволновую печь на 60-70 секунд. После этого посыпьте кекс сахаром с корицей для отличного хруста.
Вкуснее всего будет подавать этот десерт с шариком мороженого.
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