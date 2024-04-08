Для приготовления морковного пирога может понадобиться около 20 минут и от одного до двух часов для выпекания. Чтобы сэкономить вам время и усилия, Express.co.uk предлагает рецепт, на который понадобится всего три минуты, но в результате вы получите влажный, вкусный и полезный десерт. К тому же, вам не нужно будет мыть посуду, ведь все ингредиенты можно смешать прямо в форме для приготовления.
Ингредиенты для вкусного морковного пирога:
- Полторы столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания кружки
- Две столовые ложки коричневого сахара
- Одна четверть чайной ложки ванильного сахара
- Три столовые ложки молока
- Одна четверть стакана обычной муки
- Одна четверть чайной ложки разрыхлителя
- Одна четверть чайной ложки молотой корицы
- Две столовые ложки (28 г) мелко натертой моркови
- Взбитые сливки для украшения
Способ приготовления
1. Взвесьте все ингредиенты и натрите морковь на терке, растопите сливочное масло.
2. Возьмите чашку или любую другую форму, пригодную для использования в микроволновой печи (объемом не менее 300 мл) и смажьте ее маслом.
3. Смешайте растопленное масло, коричневый сахар, ваниль, молоко, муку, разрыхлитель и корицу.
4. Перемешайте ингредиенты вилкой до однородности, а затем добавьте измельченную морковь
5. Поставьте смесь в микроволновку на 1,5-2 минуты, в зависимости от ее мощности. Для микроволновой печи 900 Вт рекомендуемое время приготовления - 1 минута 10 секунд. Через минуту приготовления периодически проверяйте готовность.
6. Украсьте торт взбитыми сливками и наслаждайтесь десертом.
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