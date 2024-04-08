Морковный пирог в чашке готовится очень быстро, а получается удивительно вкусным / ua.depositphotos.com

Для приготовления морковного пирога может понадобиться около 20 минут и от одного до двух часов для выпекания. Чтобы сэкономить вам время и усилия, Express.co.uk предлагает рецепт, на который понадобится всего три минуты, но в результате вы получите влажный, вкусный и полезный десерт. К тому же, вам не нужно будет мыть посуду, ведь все ингредиенты можно смешать прямо в форме для приготовления.

Ингредиенты для вкусного морковного пирога:

  • Полторы столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания кружки
  • Две столовые ложки коричневого сахара
  • Одна четверть чайной ложки ванильного сахара
  • Три столовые ложки молока
  • Одна четверть стакана обычной муки
  • Одна четверть чайной ложки разрыхлителя
  • Одна четверть чайной ложки молотой корицы
  • Две столовые ложки (28 г) мелко натертой моркови
  • Взбитые сливки для украшения

Способ приготовления

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1. Взвесьте все ингредиенты и натрите морковь на терке, растопите сливочное масло.

2. Возьмите чашку или любую другую форму, пригодную для использования в микроволновой печи (объемом не менее 300 мл) и смажьте ее маслом.

3. Смешайте растопленное масло, коричневый сахар, ваниль, молоко, муку, разрыхлитель и корицу.

4. Перемешайте ингредиенты вилкой до однородности, а затем добавьте измельченную морковь

5. Поставьте смесь в микроволновку на 1,5-2 минуты, в зависимости от ее мощности. Для микроволновой печи 900 Вт рекомендуемое время приготовления - 1 минута 10 секунд. Через минуту приготовления периодически проверяйте готовность.

6. Украсьте торт взбитыми сливками и наслаждайтесь десертом.

Если вам нравятся вкусные десерты на скорую руку, то обратите внимание на шоколадный торт в чашке за три минуты от Джейми Оливера или вкусный кекс в чашке с корицей.

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