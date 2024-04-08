Этот вкусный десерт требует минимум времени и усилий.

Для приготовления морковного пирога может понадобиться около 20 минут и от одного до двух часов для выпекания. Чтобы сэкономить вам время и усилия, Express.co.uk предлагает рецепт, на который понадобится всего три минуты, но в результате вы получите влажный, вкусный и полезный десерт. К тому же, вам не нужно будет мыть посуду, ведь все ингредиенты можно смешать прямо в форме для приготовления.

Ингредиенты для вкусного морковного пирога:

Полторы столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания кружки

Две столовые ложки коричневого сахара

Одна четверть чайной ложки ванильного сахара

Три столовые ложки молока

Одна четверть стакана обычной муки

Одна четверть чайной ложки разрыхлителя

Одна четверть чайной ложки молотой корицы

Две столовые ложки (28 г) мелко натертой моркови

Взбитые сливки для украшения

Способ приготовления

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1. Взвесьте все ингредиенты и натрите морковь на терке, растопите сливочное масло.

2. Возьмите чашку или любую другую форму, пригодную для использования в микроволновой печи (объемом не менее 300 мл) и смажьте ее маслом.

3. Смешайте растопленное масло, коричневый сахар, ваниль, молоко, муку, разрыхлитель и корицу.

4. Перемешайте ингредиенты вилкой до однородности, а затем добавьте измельченную морковь

5. Поставьте смесь в микроволновку на 1,5-2 минуты, в зависимости от ее мощности. Для микроволновой печи 900 Вт рекомендуемое время приготовления - 1 минута 10 секунд. Через минуту приготовления периодически проверяйте готовность.

6. Украсьте торт взбитыми сливками и наслаждайтесь десертом.

Если вам нравятся вкусные десерты на скорую руку, то обратите внимание на шоколадный торт в чашке за три минуты от Джейми Оливера или вкусный кекс в чашке с корицей.

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