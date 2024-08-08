Он рассказал, о чем могут свидетельствовать задержки в ускорении и стук каждый раз, когда водитель переключает передачу.

Один из самых популярных автоблогеров на YouTube Скотти Килмер рекомендует водителям прислушиваться к определенному шуму, за которым может последовать дорогостоящий ремонт машины, если не принять меры.

Как пишет Ехргеѕѕ, Скотти работает механиком более 55 лет и регулярно тестирует ряд новых и подержанных моделей, предоставляя советы, которые могут помочь водителям сэкономить деньги и избежать поломок.

В одном из своих последних видео он отмечает, что задержки в ускорении и стук каждый раз, когда водитель переключает передачу, могут быть признаком того, что есть проблема с трансмиссией.

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"Сегодня я покажу вам, как вы можете определить, начинает ли ваша трансмиссия портиться. Когда вы запускаете холодный двигатель, включаете передачу и нажимаете на газ [акселератор], но автомобиль не движется, передача начинает гаснуть. Если вы едете по дороге, особенно когда вы ускоряетесь, и он переключает передачи и стучит, [это еще один признак того, что] коробка передач начинает выходить из строя", - отмечает Скотти.

По его словам, у владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач могут возникнуть проблемы с трансмиссией, если транспортное средство трудно переключает передачи, зато разгоняет двигатель до невероятно высоких уровней.

Игнорирование любых признаков неисправности в системе трансмиссии, может привести к тому, что транспортное средство будет опасным для использования или, в крайнем случае, неработоспособным. Замена всей системы трансмиссии будет стоить более сотни тысяч гривен, а потому важно устранять любые неисправности сразу после их обнаружения.

В то же время Скотти отметил, что слышать эти неисправности не обязательно означает, что нужно будет покупать новые компоненты для своего автомобиля. Он призывает водителей проверять уровень трансмиссионной жидкости.

"Прежде чем начать плакать, проверьте трансмиссионную жидкость. Если ее действительно мало, это может сделать то же самое, но вам нужна только новая жидкость", - пояснил механик.

Подобно моторному маслу, большинство двигателей имеют щуп для измерения жидкости трансмиссии под капотом, что позволяет водителям определить, сколько жидкости есть в наличии.

Советы для владельцев авто

Недавно Килмер поделился несколькими советами, которые помогут водителям продлить срок использования их автомобиля и избежать высоких показателей амортизации. Именно регулярное техническое обслуживание помогло сохранить двигатель в хорошем состоянии.

Кроме того, он дал автолюбителям совет, который поможет избежать серьезных проблем при покупке подержанного автомобиля.

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