Известный механик назвал одну проблему, из-за которой авто нужно отправить на свалку

Автоэксперт призвал водителей всегда проводить одну проверку перед покупкой подержанного авто, чтобы сэкономить тысячи.

Механик с 50-летним стажем Скотти Килмер дал автолюбителям совет, который поможет избежать серьезных проблем при покупке подержанного автомобиля.

Издание express пишет, что Скотти назвал признаки того, что подержанный автомобиль потребляет больше масла, чем положено, отметив, что проверка занимает всего пару минут.

"Если вы покупаете подержанный автомобиль, все просто - вытащите пару свечей зажигания. Если на них есть нагар, это сгоревшее моторное масло. Так что все просто: не покупайте подержанный автомобиль!" – заявил эксперт.

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Также он показал свечу зажигания с подержанного Volkswagen Golf, которая была покрыта сухим черным нагаром. Это распространенная проблема на старых авто, где такие детали, как поршневые кольца или уплотнения, начинают изнашиваться, что приводит к пропуску масла.

Если игнорировать эту проблему, водители сначала столкнутся со снижением экономии топлива, проблемами с запуском двигателя и, в крайнем случае, серьезными повреждениями двигателя из-за отсутствия надлежащей смазки компонентов.

Скотти призвал водителей автомобилей, которые сжигают масло, как можно скорее устранить эту проблему.

"Допустим, вы покупаете новый автомобиль. Недавно ко мне приехал клиент на Volkswagen, которому был всего один год, и он сжигал кварту масла каждые 1000 миль. Он поехал в Volkswagen, где ему сказали: "Это нормально". На самом деле это не так. Я видел много поздних моделей GM, которые сжигают масло, и дилеры GM говорят то же самое, но этого не должно происходить. Мои старые Toyotas и Lexus не сжигают масло", - объяснил автомеханик.

Чтобы предотвратить сгорание масла в автомобиле, многие эксперты советуют всегда заливать масло правильной марки. Для разных двигателей требуется масло разной вязкости, что часто зависит от эксплуатационных характеристик авто и его предназначения.

Чтобы найти оптимальную марку моторного масла, рекомендованную производителем автомобиля, водителям следует заглянуть в руководство по эксплуатации.

Ранее УНИАН писал, что ведущий механик назвал причину, по которой водителям стоит опасаться этих подержанных автомобилей.

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