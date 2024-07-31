По словам эксперта, такая машина может быть экономной в пользовании.

Популярный механик Скотти Килмер порекомендовал высокоэффективный четырехместный автомобиль, который может стать надежным в пользовании, пишет Express.

В своем новом видео на Youtube-канале эксперт осматривает современное двухдверное купе BMW M4 2021 года, которое имеет привлекательный дизайн и надежный двигатель.

"У нас есть то, что обычно является моим заклятым врагом: BMW. Это M440i 2021 года, чрезвычайно быстрый автомобиль, который был приобретен [нынешним владельцем] с рук с чрезвычайно малым пробегом. Как видите, это действительно красивая машина, которую он только что детально отремонтировал, и видно, что это сделало ее популярной. Ему понравился цвет, ему понравился автомобиль, а под капотом у него сверхнадежный шестицилиндровый двигатель BMW и восьмиступенчатая коробка передач. Это быстрый маленький автомобиль", - подчеркнул он. Видео дня

В издании отметили, что версия BMW M4 второго поколения, которую представили в 2020 году, имеет немного противоречивый дизайн, однако немало технических характеристик.

"Испытанный на знаменитой трассе Нюрбургринг, M4 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом и шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач на выбор.В своей самой мощной версии M4 разгоняется от 0 до 62 миль/ч (почти 100 км/ч - УНИАН) всего за 3,6 секунды и достигает максимальной скорости 174 миль/ч (280 км/ч - УНИАН)", - добавили в издании.

Водители могут приобрести 4 серию авто по цене от 32 тысяч долларов.

Также Скотти отметил, что BMW M4 может быть очень надежным и невероятно экономным, если ездить с осторожностью.

"Сейчас у владельца есть одна большая проблема с этой машиной: он просто хочет ездить на работу, но люди всегда хотят посоревноваться с ним на ней. Это быстрый автомобиль, с этим не поспоришь, но это также и повседневный водитель. Он имеет ограничитель скорости на отметке 155 миль/ч (249 км/ч - УНИАН), но он говорит, что не использовал его до этого. Это достаточно быстро для любого, кто просто хочет проехаться по дороге, давайте посмотрим фактам в глаза. Сейчас не так много автомобилей, которые могут ехать так быстро, но при этом расходовать 37 миль/ч (59 км/ч - УНИАН). Это феноменально для автомобиля с такой скоростью и шестицилиндровым двигателем, который, как известно, служит вечно", - заверил автомеханик.

Во время езды по дороге Скотти Килмер подчеркнул, что такие элементы, как подвеска, могут быть настроены как на мощность, так и на изящество.

"Сейчас мы имеем это на хорошей подвеске, и эта вещь едет плавно на этих ужасных дорогах Род-Айленда. Сейчас мы переведем его в спортивный режим, и я уже чувствую неровности! Вот так, давайте послушаем этот мотор. Ого, какой звук, это шестицилиндровый звук BMW, который не является неприятным, как у Ferrari, но показывает, что вы серьезно настроены. Восьмиступенчатая коробка передач ZF - феноменальная, на ней можно ехать куда угодно", - заверил эксперт.

Другие подержанные авто, которые советуют эксперты

Ранее Скотти Килмер рассказал об одном подержанном авто, которое имеет мощный двигатель. По словам эксперта, он ни разу не видел, чтобы этот автомобиль ломался.

"Если она когда-нибудь сломается, вам придется раскошелиться на деньги, но с другой стороны, я никогда не видел, чтобы такая система ломалась. Если вы не проезжаете через полутораметровую глубину воды и не заливаете всю машину, то это действительно хорошая система. Она выпускается уже давно, эта машина 2015 года, и я никогда не видел, чтобы она ломалась", - заверил механик.

Также опытный автомеханик назвал надежный подержанный автомобиль, который является экономным в пользовании. В частности речь идет о Honda Jazz второго поколения, известный в Америке как Fit.

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