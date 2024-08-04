Эксперт рекомендует водителям не экономить на обслуживании своего автомобиля.

Известный механик Скотти Килмер поделился несколькими советами, которые помогут водителям продлить срок использования их автомобиля и избежать высоких показателей амортизации. В своем недавнем видео на Youtube эксперт показал старый внедорожник Toyota, который проехал почти 650 тысяч километров. По его словам, именно регулярное техническое обслуживание помогло сохранить двигатель в хорошем состоянии, пишет Express.

"Сегодня я покажу вам, как сделать так, чтобы ваш двигатель работал очень долго. Да, этот двигатель пробежал 389 000 миль (626 тысяч километров - УНИАН), но он до сих пор работает как часы. Масло и фильтр менялись каждые 5 000 миль (8 тысяч километров - УНИАН) - масло дешевое, но двигатель очень дорогой. Охлаждающую жидкость меняю раз в пять лет, и она розовая, как у Toyota. Вы же не хотите, чтобы коррозионная охлаждающая жидкость съела ваш двигатель", - предупредил Скотти Килмер.

В издании напомнили, что сейчас стоимость автострахования и дорожного налога растет, поэтому многие водители ищут способы, как пользоваться машиной менее затратно. Однако автомеханик рекомендует водителям не экономить на обслуживании своего автомобиля.

Видео дня

В своем видео Скотти уверяет, что замена масла намного дешевле, чем ремонт или замена двигателя, поскольку 4 литра фирменного моторного масла обычно стоят около 40 долларов. Чтобы убедиться, что в двигателе автомобиля достаточно жидкости, водители должны проверять уровень моторного масла, охлаждающей жидкости и омывателя минимум раз в месяц, заменяя их через регулярные промежутки времени.

Также автомеханик считает, что не слишком интенсивное использование автомобиля может положительно повлиять на продолжительность работы двигателя.

"Если вы хотите, чтобы ваш двигатель работал долго, не переходите красную линию - они изнашиваются [компоненты двигателя] гораздо быстрее. И если у вас резиновый ремень ГРМ, как этот, меняйте его каждые 100 000 миль (160 тысяч километров - УНИАН), чтобы не нанести вред двигателю. [Это] простые вещи, которые нужно делать, чтобы ваш сложный двигатель работал сотни тысяч миль", - подчеркнул Килмер.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее Скотти Килмер назвал одно надежное подержанное авто, которое будет ехать плавно по ужасным дорогам. По его словам, речь идет о современном двухдверном купе BMW M4 2021 года, которое имеет привлекательный дизайн и надежный двигатель.

В то же время другой эксперт Дэвид Лонг рассказал о двух дешевых подержанных автомобилях, которые при обслуживании могут стать настоящим ужасом для их владельцев. В частности он отметил Audi A8 и Mazda RX-8.

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