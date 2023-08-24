Не переживайте, если быстро не справились с заданием, - просто дайте себе больше времени на его выполнение.

Если любите развиваться, нагружать свой мозг различными задачами, то самое время попытаться справиться с новой оптической иллюзией.

На картинке с большим количеством различных грибов, опубликованной на indiatimes.com, нужно найти скрытую мышь. Эта головоломка очень сложная, и задача еще более усложнена временным лимитом - животное, которое "спряталось", нужно найти за 20 секунд.

Вам нужно быть очень внимательными, чтобы среди разнообразия грибов разглядеть мышь. Не переживайте, если не справитесь с оптической иллюзией за 20 секунд. Можете дать себе больше времени.

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Если вдруг все же эта задача окажется вам не по силам - не расстраивайтесь, найти скрытую мышь очень непросто. На картинке ниже показано, где же именно находилось животное.

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УНИАН ранее предлагал "пошевелить извилинами" и на рисунке среди 12 змей найти именно ту, которую по одному признаку можно назвать самой ядовитой.

Вы должны обратить внимание на одну деталь, которая может символизировать то, что конкретное животное может быть самым опасным. Наиболее внимательные смогут справиться с задачей за 5 секунд.

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