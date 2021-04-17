Иссык-кульский корень – крайне ядовитое растение; даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

Глава Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настой из аконита и заявил, что растение якобы помогает лечить коронавирус.

Об этом пишет Радио Азаттык.

Министр сказал, что корень ему посоветовал экс-президент страны, еще когда Бейшеналиев был обычным врачом. Глава государства научил его рассчитывать дозу и употреблять растение.

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"Я попробовал отвар на своих родственниках, давал им, им становилось легче. Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарства. Я ежедневно просил президента, чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили иссык-кульский корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, у тех после употребления этого настоя болезнь сразу же проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней", – поделился глава Минздрава.

Таким методом, утверждает Бейшеналиев, вылечили около 300 пациентов. После чего он выпил в прямом эфире подогретую в чайнике жидкость из бутылки, в которой, по словам чиновника, находится отвар иссык-кульского корня.

Издание пишет, что этот корень обладает чрезвычайной токсичностью даже в малых дозах. Эксперты отметили, что действие и эффект аконита полностью не определены. Иссык-кульский корень – крайне ядовитое растение; даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

В ВОЗ с осторожностью восприняли заявление главы киргизского главы Минздрава, отметив, что не имеют данных об эффективности и безопасности Aconítum soongáricum.

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Автор: Яна Ставская