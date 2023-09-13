Захоронение удалось найти на территории мезолитической стоянки, которая существовала около 9 тысяч лет назад.

В Восточной Германии на вершине холма открыли древнюю мезолитическую стоянку с могилой мага-шамана, которая была скрыта от человеческого глаза вблизи курортного города Бад-Дюрренберг.

Соответствующие раскопки провели исследователи из Управления охраны памятников и археологии земли Саксония-Анхальт. Первыми это место случайно нашли природоохранники во время исследования местности, пишет Newsweek.

Археологи датируют эту гробницу 9 000 лет назад и считают, что шаман мог принадлежать к социальной группе, которая в те времена проживала на этих территориях.

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По словам волонтера Вольфганга Бернардта, за 5 лет работ удалось извлечь на поверхность более 7 тысяч редких материальных находок каменного века. Отдельные артефакты смогли сохранить аутентичный вид. Особенно сильно команду археологов поразило состояние находок из кремня.

"Они необычайного качества", - указал руководитель проекта Йорг Оршидт.

По его словам, определенные артефакты со стоянки и могилы шамана позволяют выдвинуть гипотезу, что речь идет об одной социальной группе, проживавшей 9 тысяч лет назад в этом поселении. Оно располагается на вершине холма на высоте более 300 футов. Вероятно, там проживала группа охотников-собирателей.

С вершины холма хорошо видно место, где был похоронен шаман. Его могилу удалось найти в 1934 году. Тогда на этих землях рыли котлован для водопровода.

Отмечается, что это было совместное вертикальное захоронение: женщина была размещена "сидя на корточках", прижимая ребенка к груди. На момент смерти женщине-шаманке было около 30-35 лет, считают археологи. О том, что она выполняла роль жрицы в поселении, свидетельствует ее погребальный инвентарь. Были найдены такие артефакты, как головной убор из оленьих рогов и подвески с зубами животных.

Сейчас археологи продолжают раскопки на территории стоянки. Во время работ было обнаружено немало каменных орудий труда, остатки костей и рогов, а также небольшие кремневые острия, известные как микролиты. По словам исследователей, последние являются типичными находками периода мезолита.

"Благодаря этой стоянке мы можем сформировать наше первое представление о жизни людей во времена существования шаманов. Мы раскрыли еще одну важную часть головоломки для понимания этой эпохи", - считают археологи.

По их мнению, эта стоянка выполняла функцию базы для охоты. Во время исследования прилегающих территорий археологи рассчитывают раскрыть другие секреты. В частности, найти новые стоянки, которые могут быть расположены недалеко от памятки.

"Тогда люди все еще были очень мобильными, и, вероятно, в окрестностях все еще есть многочисленные, еще не открытые человечеством мезолитические стоянки", - подчеркнул Оршидт.

К Ирландии приковано внимание из-за захоронения Санты

Напомним, в Ирландии манит туристов средневековый городок Ньютаун Джерпойнт, известный гипотезой о том, что там может быть похоронен Николай Мирликийский. Он больше известен, как Санта Клаус или Николай Чудотворец.

Считается, что во время крестовых походов нормандские паломники могли разграбить его могилу в Мире и похоронить останки возле местной церкви Джерпойнта - ранее мы показывали фотографии с видом этой гробницы.

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