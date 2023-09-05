Речь идет об останках "отца Рождества" святого Николая Мирликийского - известного во многих странах Европы, как Святой Николай или Санта-Клаус.

В Ирландии внимание приковано к средневековому городу Ньютаун Джерпойнт, где по слухам могли похоронить "отца" Рождества Санта-Клауса, также известного, как Николай Мирликийский (Чудотворец).

Речь идет о городке, который люди покинули в 17 веке после эпидемий болезней и насильственных войн, которые бушевали в Европе. Оно стоит опустевшим уже более 300 лет, пишет The Sun.

Единственные жители этого места - Мий и Джо О'Коннеллы. Они являются владельцами Джерпойнт Парка - действующей фермы, которая относится к объектам культурного наследия. На ее территории расположено около 27 зданий, вместе с древним домом местного суда, шерстяной фабрикой и пивоварней.

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Однако "изюминкой" фермы является не это. По слухам, именно здесь был похоронен настоящий Санта-Клаус - Святой Николай, созданный из образа епископа периода раннего христианства Николая Мирликийского (считается, что святой жил в 4 веке нашей эры).

Жизнь Николая Мирликийского связывают с древним греческим городом Мира (территория современной Турции, город Анталия). Его называют "отцом" Рождества: при жизни епископ творил чудеса и одаривал подарками бедных, из чего позже в разных странах Европы распространилась легенда, связанная с известным праздником.

Святой был похоронен в Мире в 343 году нашей эры. Однако во время крестовых походов нормандские паломники разграбили могилу и украли останки святого.

Считается, что несколько костей Николая перевезли в Ирландию и спрятали на территории церкви Джерпойнта - в период средневековья этот город считался одним из центров жизни христианства.

По словам Джо О'Коннелла, захоронение Санты - одна из "самых существенных" тайн, которые скрывает история Ирландии. Однако местные со временем забывают об этом наследии.

"Проблема в том, что об этом распространяется столько слухов, что люди перестают верить", - отметил он в комментарии Irish Independent.

В то же время каждый год в Джерпойнт приезжает около 10 тысяч туристов, чтобы на свои глаза увидеть гробницу Санты.

"Люди не понимают, что это единственное место в мире, которое сохранило реальный дом обычного человека той эпохи", - считает О'Коннелл.

Отмечается, что сейчас могила Санты располагается в Джерпойнт Парк возле церкви Святого Николая. Это большой каменный саркофаг с резьбой, на котором высечен святой в окружении двух рыцарей-крестоносцев (по легенде, именно они привезли останки Санты в Ирландию).

Город охотно поддерживает туристическую заинтересованность Сантой и предлагает посетителям тематические экскурсии к гробнице. Среди других развлечений - можно заняться рыбалкой на местной реке Нор или же насладиться местными видами, а также овцеводством.

Парк Джерпойнт расположен примерно в 20 минутах езды от ирландского города Килкенни. Туда можно легко добраться из ближайших аэропортов Дублина или Шаннона.

В то же время СМИ отмечают, что Парк Джерпойнт - не единственное место, где, как говорят, похоронен Санта-Клаус. Его останки также могут находиться на родине - в церкви Святого Николая (Анталия, Турция) или же в крипте Базилики Святого Николая (Бари, Италия).

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Напомним, ранее мы упоминали об еще одной "загадке истории" - древнем поселение эпохи неолита, которое археологи раскопали на болотах Франции.

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