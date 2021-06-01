Дядя умершей сказал, что они еще не испытывали "таких смешанных эмоций".

В Индии невеста умерла прямо во время свадебной церемонии. Родственники молодых решили выдать замуж её сестру.

Об этом пишет India.com.

Инцидент произошел в деревне Самаспур. Молодая невеста по имени Сурабхи потеряла сознание во время свадебной церемонии. Прибывший врач сообщил, что у девушки остановилось сердце.

«Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать мою младшую сестру Нишу замуж за жениха. Семьи обсудили этот вопрос, и оба согласились», - сказал брат невесты.

Читайте такжеВ Новой Зеландии преступник сдался полиции на вертолёте с шампанским и устрицамиПока тело Сурабхи находилось в другой комнате, её сестра вышла замуж.

После свадебной церемонии Сурабху похоронили.

«Это было тяжелое испытание для нашей семьи. Одна дочь лежала мертвая в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали. Скорбь по поводу ее смерти и радость после свадьбы еще не утихли», - сказал дядя умершей.

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Автор: Людмила Жерновская