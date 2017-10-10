Британка вышла замуж за собственного пса (фото)

43-летняя британка, разочаровавшись в мужчинах вышла замуж за собственную собаку. Об этом пишет Metro.uk.

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"Женихом" стал маленький йоркширский терьер по имени Гарри. Которого жена называет "Мой король". Женщина утверждает, что ни от одного мужчины она не получала столько поддержки и доброты. С момента их знакомства в жизни Вильгельмины было многое – потеря работы, нехватка денег и даже затопление дома, и во время всех этих неудач. Генри показал себя как идеальный спутник и всегда находился рядом.

Регистрация отношений пары состоялась в Сети в присутствии свидетелей, поскольку браки между людьми и животными официально запрещены, однако женщина все равно считает этот брак духовным и более ценным, чем какие-то бумаги и формальности.

Как сообщал УНИАН, ранее итальянка сыграла пышную свадьбу сама с собой. Девушка нарядилась в белое платье фату и позвала на церемонию 70 гостей.