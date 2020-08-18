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Играются и "целуются": в Ужгороде собака подружилась с совой (видео)

13:27, 18 августа 2020
Курьёзы
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Собака подружилась с совой / скриншот с видео

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Отмечается, что маленький совенок поселился во дворе частного дома, последние три месяца он прилетает к дому поесть и совершенно не боится людей. Собака пытается подкормить совенка и ищет для него мышей.

Посмотреть на них приходят местные со всего Ужгорода. Лаки и Каспер устраивают для гостей настоящие шоу, играют и «целуются».

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Автор: Катерина Шварц

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