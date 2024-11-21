Отмечается, что дата, когда вы ставите елку, имеет значение.

Рождество наступит раньше, чем мы успеем оглянуться, а начало декабря уже не за горами - значит, пора начинать отсчитывать дни до наступления Нового года. Хотя кажется, что еще слишком рано, но скоро наступит время доставать рождественские украшения, в том числе и елку.

Издание Express пишет, что независимо от того, выбираете вы искусственную или любите каждый год ставить настоящую елку, они являются вершиной рождественского декора и часто служат центром внимания в период праздников.

Огоньки создают теплое и манящее сияние, которого достаточно, чтобы привести в восторг любого, а наряжать елку вместе с близкими - лучший способ начать обратный отсчет.

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Эксперты из Christmas Tree World поделились своими рекомендациями о том, когда лучше всего украшать дом в этом году.

Адвент обычно начинается за четыре воскресенья до Рождества, а в этом году первое воскресенье Адвента приходится на 1 декабря, что делает его идеальным временем для украшения дома.

Многие семьи предпочитают устанавливать елку и другие праздничные украшения в первый день месяца, чтобы отметить начало официального отсчета времени до знаменательного дня.

Заблаговременная подготовка к празднику может стать отличным способом заложить свои собственные семейные традиции в самом начале праздничного сезона.

Это также поможет избежать спешки при покупке подарков в последнюю минуту, справиться с неожиданными визитами близких и избежать беготни за продуктами.

Дэвид Самнер, менеджер по продажам компании Christmas Tree World, сказал:

По мере того как мы приближаемся к декабрю, вопрос о том, когда ставить елку, с каждым годом становится все более волнующим. Отметить начало Адвента 1 декабря стало заветной традицией для многих семей, означающей официальное начало праздничного сезона.

Ранее УНИАН писал, в чем встречать Новый год 2025.

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