Рассказываем, какой цвет "любит" 2025 год, а от каких идей лучше отказаться.

Астрологи уже рассказали, под чьим покровительством пройдет наступающий 2025 год - кого из животных необходимо будет чтить следующие 365 дней. Символом станет Зеленая Деревянная Змея - существо, обязательно влекущее за собой перемены. УНИАН выяснил, какого цвета будет 2025 год и в чем его лучше всего встретить.

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Что принесет 2025 год - в чем встречать, какой оттенок выбрать

Новый год 2025, как уже было сказано, пройдет под эгидой Деревянной Змеи, а значит, любые древесные тона окажутся как нельзя кстати. Также нельзя упускать и тот факт, что Деревянная Змея все-таки зеленого цвета, поэтому еще один удачный вариант для праздничного образа - любые оттенки изумрудного, зеленого или темно-зеленого колора.

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С помощью правильного подбора наряда можно развить в себе определенные качества, поэтому лучше самостоятельно выбрать, в каком цвете встречать Новый год 2025:

зеленый - духовный рост, гармония, сила природы, приятные перемены;

- духовный рост, гармония, сила природы, приятные перемены; золотой - богатство, успех, карьерный рост, новые знакомства;

- богатство, успех, карьерный рост, новые знакомства; коричневый - семейное благополучие, стабильность, решение вопросов с недвижимостью и домом;

- семейное благополучие, стабильность, решение вопросов с недвижимостью и домом; белый - чистота, целомудрие, желание начать "с чистого листа".

При выборе образа для новогодней ночи учитывайте не только общие рекомендации астрологов и эзотериков, но и собственные пожелания. Составляйте образ, исходя из того, что вы хотите получить, и каким должен быть ваш личный Новый год 2025. Также обязательно обращайте внимание на тип фигуры и цветотип внешности, чтобы подобранный наряд подчеркнул ваши достоинства и скрыл недостатки, а не наоборот.

Дополнить образ можно украшениями из золота, платины, а вот от серебра желательно отказаться. Если нет возможности или не хочется примерять драгоценности, можете сделать ставку на уникальность и приобрести деревянное изделие, например, браслет.

В чем нельзя встречать Новый год 2025

Кроме рекомендаций, как всегда, есть и предостережения, поэтому запомните, какой цвет будет в 2025 году крайне нежелательным. Не останавливайте свой выбор на серых, черных и красных оттенках, если не хотите разгневать символ года. Деревянная Зеленая Змея олицетворяет мудрость и хитрость, интеллект и спокойствие, а вышеперечисленные цвета будут раздражать символ года. Темно-синие оттенки также нельзя назвать удачными, так как синий цвет считается цветом воды, которая способна навредить дереву. Бытует мнение, что платье синего цвета в новогоднюю ночь может стать причиной негативных эмоций и впечатлений - то, как пройдет праздник, вам не понравится.

Что касается аксессуаров и украшений, которых категорически не приемлет 2025 год - какой змеи бы он ни был - это изделия из натуральной змеиной кожи. Соответственно, никаких сумок, ремней, сапог и кошельков из символа наступающего года на вас в ночь с 31 декабря на 1 января быть не должно.

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