Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда

Нардеп предложил также внести имя Флойда в списки героев Небесной сотни, а семье погибшего афроамериканца предоставить помощь в размере 10 миллионов долларов.

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда - чернокожего жителя Миннеаполиса, которого задушили полицейские.

Об этом Кива написал в своем Telegram-канале.

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"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда! Также обращаюсь к митрополиту Епифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви", - написал Кива.

Нардеп предложил также внести имя Флойда в списки героев Небесной сотни.

"Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей! Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединённых Штатах Америки! Навсегда с Флойдом в сердце", - написал Кива.

Как сообщал УНИАН, чернокожий Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом. Врачи также обнаружили в организме погибшего наркотические вещества. Предположительно, это были каннабиноиды, амфетамин и фентанил.

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